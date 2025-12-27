Diogo Jota Liverpool WolvesGetty Images
Liverpool: az elhunyt Diogo Jota két fia is pályára lépett az Anfielden + videó, fotók

Diogo Jota két korábbi klubja, a Liverpool és a Wolverhampton először találkozott egymással a portugál csatár halála óta. Az Anfielden rendezett mérkőzés előtt a Liverpool méltóképp emlékezett meg a tragikusan fiatalon elhunyt játékosa előtt.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Diogo Jota két fia, Dinis és Duarte is ott volt azok között a gyerekek között, akik a játékosokat kísérték ki a pályára. A két fiú Virgil van Dijkkal, a Liverpool csapatkapitányával ment fel a pályára:

A Liverpool csapatkapitánya nemcsak bekísérte a pályára a gyerekeket, de passzolgatott is velük egy kicsit:

A szurkolók az Anfield mellett kialakított emlékhelyen is lerótták a tiszteletüket Diogo Jota előtt.

A találkozót végül a Liverpool nyerte meg 2-1-re.

A találkozón eltiltása miatt nem lépett pályára Szoboszlai Dominik, viszont Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet.

A mérkőzés összefoglalója:

