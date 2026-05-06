Cuki jelenet Liverpoolból

A Liverpool sztárja ezúttal nem góljaival vagy gólpasszaival került reflektorfénybe, hanem apai szerepében.

Szoboszlai Dominik szerda este egy fotót töltött fel Instagram-oldalára, ahol felszabadultan játszott a kislányával egy helyi játszótéren – a hintán együtt nevetgéltek, teljesen kizárva a külvilágot.

A jelenet azért is különleges, mert a szurkolók általában a komoly, koncentrált sportolót látják benne, most viszont egy egészen más oldalát mutatta meg: a gondoskodó, szeretetteljes apukát.

Nem ez az első megható pillanat

Az utóbbi hónapokban többször is feltűnt már a kislánya Szoboszlai környezetében: volt, hogy az Anfield lelátójáról szurkolt neki, és a család jelenléte különleges pluszt adott a meccsnapoknak is – erről Szoboszlai egy interjúban maga is beszélt.

A mostani hintázós jelenet azonban még intimebb: itt nincs stadionzaj, nincs reflektorfény – csak apa és lánya:

