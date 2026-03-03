Wirtz hiányzik, Frimpong visszatért

A liverpooliak mestere, Arne Slot megerősítette: Florian Wirtz hátproblémája miatt várhatóan egyik wolves-i találkozón sem lép pályára. A szakmai stáb a jövő hétre várja visszatérését. Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy Jeremie Frimpong már pályára lépett a legutóbbi, West Ham United elleni 5–2-es siker során. Slot azonban hangsúlyozta: a három mérkőzés hét nap alatt komoly terhelés, így a visszatérők játékperceit tudatosan kell menedzselni.

Magyar tengely a kezdőben

A West Ham elleni találkozón kezdőként kapott szerepet Szoboszlai Dominik - és gólpasszával megint meghálálta a bizalmat - és Kerkez Milos is, és jó eséllyel most is fontos szerep vár rájuk. Szoboszlai a középpályán a labda nélküli mozgásaival és távoli lövéseivel folyamatos veszélyt jelent. A szezon ezen szakaszában különösen felértékelődik a terhelhetősége és a presszingintenzitása, hiszen a Liverpool játéka nagyban épül a középpályás agresszív visszatámadására. A kérdés csak az, hogy most játszhat-e a saját posztján, vagy megint a védelemben kell helytállnia.

Kerkez a bal oldali felfutásai kulcsszerepet jelenthet a szélső–belső védő közötti területek bontásában, miközben védekezésben is stabil teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben. A Wolves fizikális szélsői ellen komoly taktikai fegyelemre lesz szüksége.

Ekitike: a lendület dönthet

A szezonban 16 gólos Hugo Ekitike szerint most nem elsősorban az ellenfél, hanem a formaidőzítés a kulcs. „Nem az számít, ki ellen játszunk, hanem csak a pillanatyni forma a döntő. Ez már a szezonnak az a szakasza, ahol minden meccs fontos” – fogalmazott a támadó. A Liverpool négy tétmeccset nyert sorozatban, ami mentális előnyt jelenthet egy idegenbeli rangadón.

Wolves: teljes keret, komoly önbizalom

A hazaiak vezetőedzője, Rob Edwards ritka helyzetben van, mert minden játékosa bevethető. Hwang Hee-chan felépült, Ladislav Krejci visszatér eltiltás után, míg Andre is játékra kész. A Wolves legutóbb 2–0-ra verte az Aston Villa csapatát, így stabil önbizalommal várja a Liverpool elleni dupla ütközetet. A számok Liverpool fölé billennek A statisztikák alapján a vendégek támadójátéka hatékonyabb: 47 szerzett gól és 16,3 százalékos helyzetkihasználás áll szemben a Wolves 20 góljával és 9,9 százalékos hatékonyságával. Akkor mégis mi dönthet? A Liverpoolnál a rotáció és a kulcsemberek – köztük Szoboszlai és Kerkez – terhelhetősége. A Wolves-nál a teljes keretből fakadó taktikai variabilitás.

A kérdés egyszerű: a Liverpool formája vagy a Wolves kiegyensúlyozottsága érvényesül-e a Molineux-ban? A válasz kedden este érkezik.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.