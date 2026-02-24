Wirtz ügynöke elismerte: üzenetet küldött a Real Madrid elnökének!

Meglepő háttértörténet látott napvilágot Florian Wirtz egyik legforróbb átigazolási időszakáról: miközben a FC Bayern München és a Liverpool FC versengett a német támadó középpályásért, egyetlen üzenet akár a Real Madrid felé is billenthette volna a mérleg nyelvét. A történetet a játékos ügynöke, Volker Struth tárta fel.

Struth a BILD „Phrasenmäher” podcastjában idézte fel az epizódot. Elmondása szerint az átigazolási verseny csúcspontján felhívta Xabi Alonsot, és egyértelmű javaslatot tett:

„Azt mondtam neki: vidd magaddal a fiút Leverkusenből Madridba.”

Alonso azonban visszadobta a labdát, és azt tanácsolta, hogy közvetlenül a klubelnököt keresse meg.

Üzenet a Real elnökének

Struth ezt követően valóban írt a madridi klub első emberének, Florentino Péreznek:

„Mondtam neki: van itt egy játékosom, akit nagyon ajánlok nektek. Florian Wirtz a világ bármely csapatát jobbá teszi.”

A válasz udvarias volt: Pérez megköszönte a megkeresést, de a további egyeztetést a klub vezérigazgatójára, José Sánchezre bízta. Konkrét ajánlat azonban végül nem érkezett. Struth szerint az időzítésen múlt minden.

„Abban az évben egyszerűen nem illett bele a keretbe és a költségvetésbe. A Real Madridnál sem mindig végtelen a kassza.”

Az ügynök ugyanakkor nem tett le a nagy álomról: szeretné, ha Wirtz egyszer még a királyi gárdában futballozna.

