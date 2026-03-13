Szoboszlai őszintén válaszolt: ez a két tárgy áll a szívéhez a legközelebb

„Olyan tárgy, amihez kötődöm? Maximum a telefonom, és a jeggyűrűm"

– válaszolta mosolyogva Szoboszlai Domonik arra a szurkolói kérdésre, hogy van-e olyan tárgy, amihez kötődik-e.

Szoboszlai Dominik teljes válaszát a Red Bull Instagram-oldalára feltöltött harmadik videóban találod meg:

Szoboszlai Dominik a kérdezz-felelek során azt is elárulta, mennyi időt tölt naponta telefonázással, valamint azt is elmesélte, mit szeret a legjobban az apaságban.

Szoboszlainak nagyszerűen megy a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve, a magyar játékos legutóbb a Brighton ellen talált be egy fantasztikus támadás végén, a West Ham United ellen pedig fantasztikus gólpasszt adott Virgil van Dijknak.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominikot beválasztották az eddigi idény álomcsapatába.

Azonban az is kiderült, hogy a magyar játékost egyelőre nem jelölhették az év Premier League játékosa díjra.



