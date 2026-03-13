Szoboszlai DominikBlikk/ Fuszek Gábor
Szoboszlai őszintén válaszolt: ez a két tárgy áll a szívéhez a legközelebb

A Red Bull különleges kérdezz-felelekkel lepte meg rajongóit, ugyanis a szurkolók Szoboszlai Dominiknak tehettek fel hat kérdést. A magyar válogatott csapatkapitánya többek között azt is elárulta, melyik tárgyhoz kötődik a legjobban.

„Olyan tárgy, amihez kötődöm? Maximum a telefonom, és a jeggyűrűm"

– válaszolta mosolyogva Szoboszlai Domonik arra a szurkolói kérdésre, hogy van-e olyan tárgy, amihez kötődik-e. 

Szoboszlai Dominik teljes válaszát a Red Bull Instagram-oldalára feltöltött harmadik videóban találod meg: 


Szoboszlai Dominik a kérdezz-felelek során azt is elárulta, mennyi időt tölt naponta telefonázással, valamint azt is elmesélte, mit szeret a legjobban az apaságban. 

Szoboszlainak nagyszerűen megy a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve, a magyar játékos legutóbb a Brighton ellen talált be egy fantasztikus támadás végéna West Ham United ellen pedig fantasztikus gólpasszt adott Virgil van Dijknak. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominikot beválasztották az eddigi idény álomcsapatába. 

Azonban az is kiderült, hogy a magyar játékost egyelőre nem jelölhették az év Premier League játékosa díjra.

