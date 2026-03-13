Váratlan fordulat: Szoboszlai Dominik mégsem lesz az év játékosa!?

Mi az igazság Szoboszlai Dominikkal és a szavazással kapcsolatban?
A szavazás, amit most felkapott a magyar média, két-három havonta megjelenik a Premier League honlapján (így volt ez októberben és januárban is), és arról szól, melyik játékosok voltak a PL legjobbjai addig a pontig.
A liga szervezői szerint Szoboszlai Dominik felkerült a márciusi listára, de ez még a szezon legjobb játékosa (Player of the Year – POTY) szavazás szempontjából nem jelent semmit, hiszen ez pusztán csak egy felmérés, hogyan állnak most a játékosok.
Még el sem indult a szavazás
Ugyanis a valóság ennél jóval egyszerűbb és kevésbé szenzációhajhász: a szezon legjobb játékosára (POTY) csak az idény hivatalos lezárása után lehet szavazni. A magyar média háromnapos, felkorbácsolt kampánya tehát megalapozatlan volt, hiszen a voksolás még el sem kezdődött.
Ez az eset rávilágít arra, milyen könnyen keverhetők a vágyak a tényekkel. Bár Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott eddig a Liverpoolban, az „év játékosa” cím jelenlegi szavazása nem kezdődött el.
A tanulság egyértelmű: érdemes a hivatalos forrásokra hagyatkozni, mielőtt elhisszük a szenzációhajhász állításokat, bármennyire is szeretnénk, hogy a magyar válogatott sztárja a díjat hazahozza.
Szoboszlai Dominik élete idényét futja
Szoboszlai Dominik már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve, a magyar játékos legutóbb a Brighton ellen talált be egy fantasztikus támadás végén, a West Ham United ellen pedig fantasztikus gólpasszt adott Virgil van Dijknak.
Ha a magyar középpályás így folytatja az idény hátralévő részében is, nincs kizárva, hogy a szezon vége után (május 24-én rendezik az utolsó fordulót) valóban jelölni fogják az év legjobb játékosa díjra, de erre azonban még várni kell.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik bekerült az eddigi idény álomcsapatába.
Forrás: Poolbarátok
