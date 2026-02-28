A Liverpool (45 pont) jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, a vörösök három pontra vannak a biztos Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik helytől (Manchster United, 48 pont). Mindez azt jelenti, hogy esetleges West Ham United elleni győzelemmel a vörösök pontszámban utolérhetnék az ősi rivális Manchester Unitedet.

A West Ham is a három pontért érkezett az Anfieldre

A West Ham United (25 pont) számára is különösen fontos a az összecsapás, mivel a londoniak jelenleg kieső helyen állnak a bajnokságban, két pontra a biztos bennmaradást jelentő 17. helytől.

Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet a szombaton 16 órakor kezdődő bajnoki mérkőzésen.

