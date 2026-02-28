Goal.com
Élethalálharc: kövesd élőben Szoboszlaiék PL-mérkőzését

A Liverpool a West Ham Unitedet fogadja a Premier League 28. fordulójában szombat délután. A Liverpool számára borzasztóan fontos, már-már élet-halál kérdése lenne egy győzelem a kelet-londoniak ellen.

A Liverpool (45 pont) jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, a vörösök három pontra vannak a biztos Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik helytől (Manchster United, 48 pont). Mindez azt jelenti, hogy esetleges West Ham United elleni győzelemmel a vörösök pontszámban utolérhetnék az ősi rivális Manchester Unitedet. 

A West Ham is a három pontért érkezett az Anfieldre

A West Ham United (25 pont) számára is különösen fontos a az összecsapás, mivel a londoniak jelenleg kieső helyen állnak a bajnokságban, két pontra a biztos bennmaradást jelentő 17. helytől. 

Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is várhatóan a kezdőcsapatban kap majd helyet a szombaton 16 órakor kezdődő bajnoki mérkőzésen.

Cikkünk hamarosan frissül a kezdőcsapatokkal.

A Liverpool-West Ham United találkozót IDE KATTINTVA, a többi szombati mérkőzést pedig IDE KATTINTVA élőben követheted.

Frissítés!

A Tóth Alexszel felálló AFC Bournemouth mérkőzése hamarosan kezdődik, IDE KATTINTVA élőben követheted.


