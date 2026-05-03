Hamarabb kezdődik! Kövesd élőben a Manchester United-Liverpool csúcsrangadót!

Szoboszlai Dominik
A Manchester United a Liverpoolt fogadja a Premier League 35. fordulójában vasárnap délután. A Manchester United–Liverpool mérkőzés ezúttal azonban nem a megszokott 17:30-as időpontban kezdődik, hanem egy órával korábban, 16:30-kor. A Premier League nem indokolta meg a szokatlan kezdési időpontot, azonban sejteni lehet, mi az oka a változtatásnak. A találkozón várhatóan Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos is ott lesznek a kezdőcsapatban, Pécsi Ármin pedig a sok sérült miatt nem kizárt, hogy ott lehet a kispadon. Mutatjuk a részleteket!

Miért rendezik korábban a Manchester United-Liverpool rangadót?

Vasárnap délután jön a Premier League csúcsrangadója, a Manchester United-Liverpool mérkőzés, azonban a találkozót a megszokottnál egy órával korábban, 16:30-kor rendezik.  A Premier League nem adott ki hivatalos magyarázatot arra, miért tér el a kezdési időpont.

A beszámolók szerint azonban biztonsági okok állhatnak a háttérben: a kiemelten feszült, „magas kockázatúnak” minősített meccseket gyakran kicsit korábbra teszik, hogy nagyobb rendőri jelenlétet lehessen biztosítani – számolt be ról a The Standard.

A Manchester United-Liverpool mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted, az összes többi vasárnapi találkozót pedig IDE KATTINTVA találod meg.

Hogy Arne Slot mit gondol a magyar játékosokról? A Liverpool vezetőedzőjének mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját IDE KATTINTVA olvashatod vissza.

Amint kijönnek a kezdőcsapatok, azonnal frissítjük cikkünket!

