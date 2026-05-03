Hamarabb kezdődik! Kövesd élőben a Manchester United-Liverpool csúcsrangadót!

Miért rendezik korábban a Manchester United-Liverpool rangadót?
Vasárnap délután jön a Premier League csúcsrangadója, a Manchester United-Liverpool mérkőzés, azonban a találkozót a megszokottnál egy órával korábban, 16:30-kor rendezik. A Premier League nem adott ki hivatalos magyarázatot arra, miért tér el a kezdési időpont.
A beszámolók szerint azonban biztonsági okok állhatnak a háttérben: a kiemelten feszült, „magas kockázatúnak” minősített meccseket gyakran kicsit korábbra teszik, hogy nagyobb rendőri jelenlétet lehessen biztosítani – számolt be ról a The Standard.
