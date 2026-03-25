Ez nem vicc! Szoboszlai Dominik a Dunán rúgta a bőrt + VIDEÓ

Az esetről több videó is készült, és az ezt kiszúró Promotions.hu szerint egy reklámfilm forgatásához kellett különleges helyen fociznia Szoboszlainak.

Jól látható, hogy a Liverpool középpályása egy hajó tetejéről, kézből rúg ki egy labdát, ami átszállt a Lánchíd teteje felett - közben pedig kamerák sora vette őt, mind a hajón, mind pedig a parton.

Arról korábban GOAL is beszámolt, hogy Szoboszlai egy másik reklám kedvéért Lionel Messi csapatába igazolt, míg a szintén magyar válogatott Varga Barnabás szintén az arca lett egy terméknek.

