Szoboszlai Dominik csapatot váltott, Lionel Messi csapattársa lett - hivatalos

Szoboszlai Dominik a Lay’s legújabb nagyköveteként olyan elit klubba nyert felvételt, ahol Lionel Messi és David Beckham a "csapattársai".

A „Két ikon, végre együtt” szlogennel fémjelzett kampány jól mutatja, hogy Szoboszlai brandje már világméretű kezd lenni. Az üzleti portfólió építése tudatos: a korábbi e-sport vállalkozást, a DomiNation Esports Kft.-t Esterházy Mátyás menedzser tájékoztatása szerint azért zárták be, hogy a fókusz a nagyobb ívű, globális együttműködésekre kerüljön.

Hasít az SZD10-birodalom

Szoboszlai üzleti sikerei a számokban is megmutatkoznak. Saját cége, az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. elképesztő évet zárt: 225,7 millió forintos árbevétel mellett 140 milliós tiszta nyereséget termelt. A 25 éves sztár ezzel bebizonyította, hogy a pályán kívül is ugyanolyan hatékony, mint az Anfielden.

Az új David Beckham?

A Magyar Telekom, a McDonald’s és a Red Bull után a Lay’s a legújabb ékkő a portfólióban. Szoboszlai karaktere egyre inkább David Beckham útjára emlékeztet: sármos stílusikonná kezd válni, akivel bármit szívesen reklámoznak.

Miközben a „szoboszlais” termékek ellepik a boltokat, Dominik számára a legfontosabb továbbra is a futball marad még ilyenkor az ünnepek alatt is, hiszen a Premier League hagyománya szerint, ilyenkor is dübörög a bajnokság. Legközelebb Újév napján, csütörtökön láthatjuk pályára lépni a Leeds United ellen.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.