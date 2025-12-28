“Lucas nagyon tehetséges. Ő egy olyan játékos, akit sok pozícióban tudunk használni, jól futja a folyosókat, presszingel és jól kezeli a labdát is. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen rugalmas játékosod, akit bármire tudsz használni” - idézi a menedzsert a football.london portál.

”Ilyen rugalmasnak lenni nagy előny. Ott van például Szoboszlai, akit az egyik legjobb középpályásnak gondolunk a Premier Leagueben. Játszik tizesként, nyolcasként, védekező középályásként, jobbhátvédként, minden szerepkörben. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen játékosunk” - vont párhuzamot Thomas Frank a svéd futballista és Szoboszlai között.

Az edző szerint kívülről nagyon sok a hasonlóság a két játékos között: “mindketten rendkívül gyorsak és jól vezetik a labdát. Nem ismerem személyesen Szoboszlait, de kívülről jó személyiségnek tűnik. Lucasnak is jó személyisége és nagyszerű karaktere van. Főszereplője annak a jövőnek, amit próbálunk itt felépíteni” - zárta gondolatait a dán szakvezető

A Spurs londoni derbit játszik vasárnap délután, amikor a Crystal Palace vendégei lesznek, és próbálnak elmozdulni a 14. helyről. A 19 éves Lucas Bergvall idén húsz tétmeccsen játszott az észak-londoni csapatban, ezeken 1 gól és 4 gólpassz a mérlege.

