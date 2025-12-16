Klopp csak egy esetben vállalja el a Real Madrid kispadját: ha leigazolják Szoboszlait!?

Spanyol sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik neve is felmerült a Real Madridnál. A csakfoci.hu a Defensa Central információira hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya kulcsszerepet játszhatna Jürgen Klopp esetleges madridi kinevezésében.

A beszámoló szerint a Királyi Gárdánál egyre fokozódik a nyomás Xabi Alonso körül, és egy esetleges edzőváltás esetén Florentino Pérez klubelnök régi álma válhat valóra Jürgen Klopp személyében. A német tréner azonban állítólag világos feltételeket szabna: csak akkor vállalná el a madridi klub irányítását, ha az a blancók komoly erősítéseket hajtanak végre. Az egyik feltétel éppen Szoboszlai Dominik megszerzése lenne, míg egy másik kiszemeltként a Liverpool francia védője, Ibrahima Konaté is szóba került.

Szoboszlai jelenleg a Liverpool egyik meghatározó játékosa, így az átigazolása komoly anyagi áldozatot jelentene. A spanyol lap szerint azonban a Real Madrid akár 100 millió eurós ajánlatot is kész lenne ajánlani érte. Klopp jól ismeri a magyar középpályást, és úgy véli, egy ilyen sokoldalú, vezéregyéniségű futballista pontosan az, ami jelenleg hiányzik a madridi középpályáról.

A Defensa Central azt is kiemeli: függetlenül attól, hogy Klopp végül elfogadná-e a Real Madrid ajánlatát, a klub vezetése is tisztában van vele, hogy a következő időszakban elengedhetetlen lesz egy kreatív, karakteres középpályás igazolása. Ebbe a profilba pedig Szoboszlai Dominik tökéletesen beleillik.

Klopp jövője ugyanakkor továbbra is kérdéses. A német szakember – aki 2025 januárja óta a Red Bull globális futballprogramjának vezetőjeként dolgozik – nemrég úgy nyilatkozott, egyáltalán nem hiányzik neki a mindennapos edzői munka, és azt sem zárta ki, hogy már soha többé nem fog klubcsapatot irányítani.

Forrás: csakfoci.hu, Defensa Central

