Szenzáció! A Liverpool BL-győztese lebukott! A Ferencváros hamarosan bejelenti az érkezését?

Ferencvárosi TC vs ZTE FC

A Ferencvárossal szóba hozott Naby Keita személyesen tekintette meg a zöld-fehérek Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzését vasárnap a Groupama Arénában. Az M4 Sport közvetítésében látható volt, hogy a 29 éves guineai középpályás a helyszínen volt.

Keitát először a Sky Sport hozta hírbe a Ferencvárossal még pénteken. A korábban Lipcsében és a Liverpoolban is megfordult 29 éves játékos komoly nemzetközi tapasztalattal bír, sőt, az angol klubbal Bajnokok Ligáját is nyert 2019-ben. A rutinos játékmester 2023 nyarán visszatért Németországba, a Werder Bremen csapatához, azonban ott alig kapott játéklehetőséget, a mostani szezonban egyetlen percet sem játszott tétmeccsen, és a német klub szívesen kölcsönadná.

Budapesti látogatás és orvosi vizsgálatok

Több német forrás, valamint az m4sport.hu is arról számolt be az elmúlt pár napban, hogy Keita jelenleg Budapesten tartózkodik, ahol állítólag orvosi vizsgálatokon vesz részt – ezeket a sajtóhíreket a Ferencváros mérkőzésén készült ma esti felvételek igazolják is.

Azonban az esetleges megállapodás egyik sarkalatos pontja épp a középpályás fizikai állapota lehet. Keita legutóbb márciusban játszott tétmeccset klubszinten, és az előző idényben is csupán öt mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában. Ősszel még a guineai válogatottban sem szerepelt, így kérdéses, hogy milyen formában van jelenleg.

Arról egyelőre nincsenek információnk, hogy Keita átesett-e már az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, mindenesetre pozitív jel, hogy a középpályás kilátogatott a Ferencváros ma esti bajnokijára, így jelenleg úgy tűnik, hogy a guineai játékmester a Ferencvárosban folytatja a pályafutását.

Keita érkezése lehetőség vagy kockázat?

A Ferencváros szurkolói számára Naby Keita érkezése nagy szenzáció lenne, hiszen egy BL-győztes játékosról van szó, akinek komoly tapasztalata van a legmagasabb szinten. Ugyanakkor a játékos formája és sérülékenysége komoly kérdéseket vet fel, ami miatt az átigazolás kockázatokat is hordozhat.





Forrás: M4 Sport

