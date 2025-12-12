Jürgen Klopp is elmondta a véleményét Szalah balhéjáról

Egymás után érkeznek az ominózus Szalah-interjúra a reakciók, már elmondta többek között a véleményét Steven Gerrard és Wayne Rooney is, most a korábbi sikeredző, Jürgen Klopp is megszólalt.

A Liverpool előző mestere, Klopp szerint neki is meggyűlt a baja az egyiptomi sztárral, különösen akkor, mikor nem játszott vagy lecserélte őt: “Nem mondanám, hogy könnyű kezelni őt, de nem is nehéz. Szalah-val csak akkor adódhat problémád, ha nem játszatod vagy lecseréled” - idézi a német edzőt az Origo.

A szakvezető elmondta, a mentalitása tette naggyá a támadót, aki minden nyári edzőtáborba a legjobb állapotban érkezett, ez emelte őt a futball legnagyobbjai közé.

”Egymást erősítettük, arra gondolva, hogy sosem állunk meg. És nem is álltunk meg. A pillanat, amikor felemeltük a bajnoki trófeát, örökre összehozott bennünket. Úgy fognak emlékezni rá, mint a valaha élt egyik legnagyobb játékos.” - dicsérte Klopp korábbi játékosát.

Szalah magyar csapattársa, Szoboszlai Dominik semlegesebb hangot ütött meg az ügy kapcsán: “Nagyon jóban vagyok vele, de ez a többi játékosra nem tartozik, kizárólag rá. Az ő döntése, mit tesz a saját életével és karrierjével. Szeretem, mint embert és barátot, rengeteget tett ezért a klubért, de ez csak rá és a klubra tartozik.” - mondta el véleményét a magyar válagott középpályás.

A Liverpool leeds-i, 3-3-as döntetlenje után állt az újságírók elé Szalah, mondván a “klub a busz alá lökte”, és “valaki nem akarja, hogy itt legyek.” Azóta ki is került az egyiptomi az Inter elleni Bajnokok Ligája meccs keretéből, és talán sosem lép pályára újra vörös mezben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.