Goal.com
Live
Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Horváth Róbert Gábor

Szalah a Bayernbe? – Eberl egyértelműen reagált a pletykákra

M. Salah
Liverpool
Bayern München

Az elmúlt napokban ismét felerősödtek a találgatások Mohamed Szalah jövőjével kapcsolatban, miután a támadó bejelentette, hogy a szezon végén távozik a Liverpool FC együttesétől. A 33 éves klasszis kilenc év után hagyja el az angol klubot, ami természetesen beindította az átigazolási spekulációkat.

Több európai topcsapat is érdeklődhet iránta, és az egyiptomi válogatott csapatmenedzsere, Ibrahim Hasszán azt állította, hogy a FC Bayern München is a kérők között lehet.

Eberl cáfol: nincs ajánlat

Azonban a német Bild.de információi szerint a müncheni klub sportigazgatója Max Eberl, gyorsan és határozottan reagált a felröppent hírekre. Egyértelműen kijelentette, hogy a Bayern nem tett ajánlatot Szalahért:

„Nem, Mohamed Szalah nem kapott ajánlatot a Bayern Münchentől.”

Ez a nyilatkozat lényegében lezárja a jelenlegi pletykákat, és világossá teszi, hogy jelen állás szerint nincs konkrét kapcsolat a felek között.

Miért nem reális a transzfer?

A háttérben több tényező is állhat. A Bayern támadósora jelenleg is erős, különösen a széleken, így szakmailag sem feltétlenül indokolt egy újabb klasszis érkezése. Emellett Szalah életkora – a játékos nyáron tölti a 34-et – és magas, évi mintegy 24 millió eurós fizetési igénye sem illeszkedik teljesen a klub jelenlegi stratégiájába, amely inkább fiatalabb játékosokra és fenntartható bérstruktúrára épít.

FA Kupa
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Németország 1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Szalah jövője továbbra is kérdéses

A támadó jövője ezzel együtt továbbra is nyitott. Több lehetséges célállomás is szóba került: európai topligák (például olasz klubok), szaúdi együttesek, illetve az MLS is lehet a célállomás.

Egyelőre azonban nincs hivatalos döntés, így a következő hónapokban várhatóan tovább folytatódnak a találgatások az egyik legnagyobb nevű, potenciálisan szabadon igazolható játékos körül.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés