Több európai topcsapat is érdeklődhet iránta, és az egyiptomi válogatott csapatmenedzsere, Ibrahim Hasszán azt állította, hogy a FC Bayern München is a kérők között lehet.

Eberl cáfol: nincs ajánlat

Azonban a német Bild.de információi szerint a müncheni klub sportigazgatója Max Eberl, gyorsan és határozottan reagált a felröppent hírekre. Egyértelműen kijelentette, hogy a Bayern nem tett ajánlatot Szalahért:

„Nem, Mohamed Szalah nem kapott ajánlatot a Bayern Münchentől.”

Ez a nyilatkozat lényegében lezárja a jelenlegi pletykákat, és világossá teszi, hogy jelen állás szerint nincs konkrét kapcsolat a felek között.

Miért nem reális a transzfer?

A háttérben több tényező is állhat. A Bayern támadósora jelenleg is erős, különösen a széleken, így szakmailag sem feltétlenül indokolt egy újabb klasszis érkezése. Emellett Szalah életkora – a játékos nyáron tölti a 34-et – és magas, évi mintegy 24 millió eurós fizetési igénye sem illeszkedik teljesen a klub jelenlegi stratégiájába, amely inkább fiatalabb játékosokra és fenntartható bérstruktúrára épít.

Szalah jövője továbbra is kérdéses

A támadó jövője ezzel együtt továbbra is nyitott. Több lehetséges célállomás is szóba került: európai topligák (például olasz klubok), szaúdi együttesek, illetve az MLS is lehet a célállomás.

Egyelőre azonban nincs hivatalos döntés, így a következő hónapokban várhatóan tovább folytatódnak a találgatások az egyik legnagyobb nevű, potenciálisan szabadon igazolható játékos körül.

