Nem kellett sokat várni az első konkrét érdeklődésre Mohamed Szalah bejelentése után, máris kérője akadt az észak-amerikai profi ligából.
A 33 éves támadó kedden egy közösségi médiában közzétett videóban erősítette meg, hogy kilenc év után búcsút int a Liverpoolnak, noha szerződése még egy évig érvényes lett volna. A felek azonban megállapodtak a korábbi távozásról, így lezárul egy rendkívül sikeres korszak a Mersey-parton. Szalah iránt várhatóan komoly érdeklődés mutatkozik majd, és az utóbbi időszakban gyakran hozták hírbe a szaúdi élvonal klubjaival. Ugyanakkor az észak-amerikai Major League Soccer is valós opció lehet: a fogadóirodák jelenleg egy MLS-klubot tartanak esélyesnek a megszerzésére.
Az érdeklődők között ott van a New York City FC is, amelynek vezérigazgatója, Brad Sims nyíltan beszélt arról, hogy szívesen látná a játékost a csapatában.
„Nagyon örülnék, ha Mohamed Szalah nálunk játszana. Egyelőre nem voltak tárgyalások, de a legfontosabb, hogy a játékos valóban akar-e az MLS-ben, New Yorkban futballozni” – mondta Sims egy sportüzleti konferencián.
A klubvezető hangsúlyozta, hogy nem kívánják „rábeszélni” a játékosokat a csatlakozásra: olyan futballistákat keresnek, akik motiváltak, keményen dolgoznak, és pozitív hatással vannak az öltözői közösségre. Szalah ügynöke, Ramy Abass ugyanakkor óvatosságra intett:
„Nem tudjuk, hol játszik Mohamed a következő szezonban – és más sem tudja” – fogalmazott, egyúttal arra kérve a szurkolókat, hogy ne higgyenek a megalapozatlan pletykáknak.
Az MLS az elmúlt években számos világsztárt csábított magához, többek között Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets vagy Jordi Alba is itt futballozik, míg Antoine Griezmann hamarosan az Orlando Cityhez csatlakozik.
A New York City FC a City Football Group része, így testvérklubja a Manchester City együttesének. Ez a kapcsolat korábban már érdekes átjárásokat eredményezett: 2014-ben például Frank Lampard az MLS-szerződése mellett kölcsönben a Manchester Cityben is szerepelt.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.