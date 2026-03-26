MLS vagy Szaúd-Arábia? Szalah ügynöke is megszólalt

Nem kellett sokat várni az első konkrét érdeklődésre Mohamed Szalah bejelentése után, máris kérője akadt az észak-amerikai profi ligából.

A 33 éves támadó kedden egy közösségi médiában közzétett videóban erősítette meg, hogy kilenc év után búcsút int a Liverpoolnak, noha szerződése még egy évig érvényes lett volna. A felek azonban megállapodtak a korábbi távozásról, így lezárul egy rendkívül sikeres korszak a Mersey-parton. Szalah iránt várhatóan komoly érdeklődés mutatkozik majd, és az utóbbi időszakban gyakran hozták hírbe a szaúdi élvonal klubjaival. Ugyanakkor az észak-amerikai Major League Soccer is valós opció lehet: a fogadóirodák jelenleg egy MLS-klubot tartanak esélyesnek a megszerzésére.

Az érdeklődők között ott van a New York City FC is, amelynek vezérigazgatója, Brad Sims nyíltan beszélt arról, hogy szívesen látná a játékost a csapatában.

„Nagyon örülnék, ha Mohamed Szalah nálunk játszana. Egyelőre nem voltak tárgyalások, de a legfontosabb, hogy a játékos valóban akar-e az MLS-ben, New Yorkban futballozni” – mondta Sims egy sportüzleti konferencián.

A klubvezető hangsúlyozta, hogy nem kívánják „rábeszélni” a játékosokat a csatlakozásra: olyan futballistákat keresnek, akik motiváltak, keményen dolgoznak, és pozitív hatással vannak az öltözői közösségre. Szalah ügynöke, Ramy Abass ugyanakkor óvatosságra intett:

„Nem tudjuk, hol játszik Mohamed a következő szezonban – és más sem tudja” – fogalmazott, egyúttal arra kérve a szurkolókat, hogy ne higgyenek a megalapozatlan pletykáknak.

Az MLS az elmúlt években számos világsztárt csábított magához, többek között Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets vagy Jordi Alba is itt futballozik, míg Antoine Griezmann hamarosan az Orlando Cityhez csatlakozik.

A New York City FC a City Football Group része, így testvérklubja a Manchester City együttesének. Ez a kapcsolat korábban már érdekes átjárásokat eredményezett: 2014-ben például Frank Lampard az MLS-szerződése mellett kölcsönben a Manchester Cityben is szerepelt.

