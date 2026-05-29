Akpe Victory rövid idő alatt vált a Zalaegerszeg egyik legérdekesebb fiatal játékosává. A 19 éves középhátvéd a téli érkezése óta stabil teljesítményt nyújt az NB I-ben, ami gyorsan felkeltette a nemzetközi megfigyelők érdeklődését.

A TEAMtalk szerint a skót élvonalbeli Rangers is a megfigyelt játékosok között tartja számon a ZTE védőjét. A glasgow-i klubnál a nyári átigazolási időszak előtt a védelem megerősítése kiemelt cél, és Akpe Victory egyike azoknak a fiatal profiloknak, akiket hosszabb távú befektetésként kezelnek.

A brit sajtóértesülések alapján a Rangers már egyeztetéseket is folytatott a játékosról, ugyanakkor nincs egyedül az érdeklődők között: több európai bajnokságból – köztük Németországból, Spanyolországból és Franciaországból – is figyelik a teljesítményét.

Portugál források szerint a Benfica is kapcsolatba lépett a Zalaegerszeggel, ami tovább növeli a versenyt a játékos megszerzéséért.

Gyors fejlődés a ZTE-nél

Akpe Victory a ZTE téli igazolásaként érkezett, és rövid idő alatt beverekedte magát a kezdőcsapatba. Fizikai adottságai és labdakihozatali képességei miatt modern belső védőként tartják számon, aki már most több NB I-es mérkőzésen stabil teljesítményt nyújtott.

A klubnál úgy látják, hogy a játékos fejlődési pályája meredeken ível felfelé, ami magyarázza a fokozódó nemzetközi érdeklődést is.

Több klub, eltérő célok

A Rangers érdeklődése mellett más európai csapatok is figyelik a helyzetet, ugyanakkor a skót klub stratégiájában Akpe Victory inkább hosszabb távú projektként jelenik meg. A keretben zajló védekezési átalakítások miatt több poszton is fiatalítás várható, így a ZTE játékosa beleillik a klub profiljába.

