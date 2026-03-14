Sallói Dániel megint betalált Torontóban, Kleinheisler két év után szerzett ismét gólt + VIDEÓ

Februárban vált hivatalossá, hogy tíz év után elhagyja a Sporting Kansas City csapatát Sallói Dániel, és a Toronto FC-hez igazol.

Nem tétlenkedett sokáig a négyszeres válogatott támadó, harmadik meccsén rögtön győztes gólt szerzett a Cincinnati ellen, ami után a riporter magyarul szólt Sallói Dánielhez.

Sokáig úgy nézett ki, a New York Red Bulls ellen is győzelmet érő találatot szerzett a támadó, ám a 43. percben lőtt góljára az utolsó pillanatokban tudott még válaszolni a new york-i csapat, így 1-1-s döntetlennel ért véget a meccs.

Sallói Dániel gólja a New York Red Bulls ellen:

A Csíkszereda színeiben Eppel Márton és Kleinheisler László is gólt szerzett a román bajnokság alsóházának első fordulójában, végül 3-2-re nyert a csíki együttes az Otelul Galati ellen, amivel a tizenegyedik pozíciót foglalja el a csapat az osztályozó csoportban.





