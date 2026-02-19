Sallói István megerősítette fia klubváltását, Sallói Dániel tíz év után eligazol a Sporting KC-tól!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallói Dániel több mint tíz év után elhagyja a Sporting Kansast, és a szintén az MLS-ban szereplő Torontóban FC-nél folytatja a pályafutását. A GOAL az átigazolás kapcsán megkereste Salló Dániel édesapját, a korábbi válogatott Sallói Istvánt, aki megerősítette, hogy fia a Torontóhoz igazol:

„Váratlanul érkezett egy megkeresés a Toronto részéről, Dani leült velük tárgyalni, és sikerült megegyezniük, így ha mindegy jól megy, és az MLS sem gördít akadályokat a transzfer elé, a hétvégén az FC Dallas ellen már be is mutatkozhat a Torontóban"

– árulta el a NK Nafta Lendva sportigazgatója lapunknak, aki hozzá tette, hogy igazak azok a sajtóértesülések is, miszerint nem kiemelt fizetésű játékosként csatlakozik új klubjához, de ennek ellenére így is nagyjából ugyanannyit fog keresni Torontóban is, mint korábban a Kansasnél.

Sallói Dániel 2014-ben igazolt a Sporting KC-hoz, édesapja arról is beszélt, fia miért hagyja el több, mint 10 év után Kansast:

„Dani tulajdonképpen egy edző kezei alatt játszotta végig kansasi időszakát, ami ritka a mai futballban. Vermes Péter edzőként és technikai vezetőként tevékenykedett egészen 2025 márciusáig, akkor jött egy váltás, azóta a Kansas inkább a fiatalokra épít. De a váltás oka nem ez volt, hanem hogy már több, mint tíz éve játszik a Kansas-ben, úgy érezte, hogy új impulzusokra van szüksége, és jött a torontói lehetőség, és úgy gondolta, most jött el az ideje a váltásnak"

– zárta gondolatait Sallói István.





