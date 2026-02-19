Goal.com
Salló DánielGetty Images
C. Kovács Attila

Robbant az átigazolási bomba: Sallói klubot vált, csillagászati összeget fizetnek érte!

Tom Bogert amerikai sportújságíró értesülései szerint a 29 éves, négyszeres magyar válogatott szélső, Sallói Dániel klubot vált, és távozik a Sporting Kansas együttesétől. A játékos szintén az MLS-ben szereplő kanadai Toronto FC-hez igazol, az átigazolási összeg nagyjából 1 millió dollár lesz, és nem kiemelt fizetésű játékosként csatlakozik új klubjához.

Sallói Dániel 2014 óta tartozott a Sporting KC kötelékébe: előbb az utánpótlásban szerepelt, majd két magyarországi kölcsönjátékon vett részt, a Gyirmót és az Újpest csapatánál, mielőtt 2017-ben a Kansas első csapatának tagja lett. Az SKC színeiben összesen 286 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 67 gólt szerzett és 43 gólpasszt jegyzett.


