Sallói Dániel 2014 óta tartozott a Sporting KC kötelékébe: előbb az utánpótlásban szerepelt, majd két magyarországi kölcsönjátékon vett részt, a Gyirmót és az Újpest csapatánál, mielőtt 2017-ben a Kansas első csapatának tagja lett. Az SKC színeiben összesen 286 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 67 gólt szerzett és 43 gólpasszt jegyzett.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.