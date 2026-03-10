Goal.com
Bózsik Tamás

Ezt látni kell! Magyarul szóltak a győztes gólt szerző Sallói Dánielhez az Egyesült Államokban - VIDEÓ

Egészen meglepő pillanatokat élt át a nemrégiben klubot váltó játékos.

Sallói Dániel találata három pontot hozott a Toronto FC konyhájára a Cincinnati ellenI találkozón az MLS 2026-os szezonjában. 

Egyedül a magyar támadó köszönt be a két csapat összecsapásán, így nem volt meglepetés, hogy a lefújást követően megszólaltatta a közvetítésért felelős sportcsatorna. 

Sallói az interjúban leszögezte, milyen sokat ér az első gól, amikor egy játékos egy új csapathoz szerződik. 

"Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a Toronto mezében. Az első gól mindig különleges érzés. Éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok" - zárta gondolatait.

Erre a riporternő egy különleges gesztussal zárta le a beszélgetést. 

"Köszönöm" - mondta magyarul Sallóinak. Erre a magyar labdarúgó az anyanyelvén válaszolt: "köszönöm szépen!". 


Arról korábban a GOAL saját értesülés alapján számolt be, hogy Sallói Dániel klubot váltott a télen, és kilenc év után elhagyta a Kansas Cityt a Toronto kedvéért. A kanadai csapatban eddig három bajnoki mérkőzésen lépett pályára az MLS 2026-os, naptári év szerint zajló idényében.

