Sallai Roland tiszta vizet öntött a pohárba: tudja, hol szeretné folytatni!

A magyar játékos a legmagasabb szinten szeretné folytatni a karrierjét.

Az elmúlt egy évben rengetegen tudni vélték, hol folytatja pályafutását Sallai Roland.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a magyar válogatott ászát több csapattal is szóba hozták, a Marseille, a Besiktas, a Bologna, sőt még a Premier League-ben szereplő West Ham United érdeklődéséről is lehetett hallani vele kapcsolatban. Viszont hiába a sajtóhírek, a 26 éves támadó mégis maradt Freiburgban.

Télen arról lehetett hallani, hogy a magyar játékos és a Freiburg között megfeneklettek a tárgyalások, a felek nem akarnak hosszabbítani. Azonban a magyar válogatott szélső szerződése 2025 nyarán lejár, vagyis ha a német csapat még pénz szeretne látni egyik legjobb játékosából, akkor a nyáron el kell adnia.

A 26 éves játékosnak komoly céljai vannak

Sallai Roland az MLSZ-nek adott interjújában elárulta, hogy hamarosan topcsapatban szeretne játszani:

„Rengeteg munkát tettem bele, azért tudok most itt lenni, de nem szeretnék megállni, szeretnék továbbmenni az utamon. Nekem mindig is egy topbajnokság topcsapata az álmom. Azt gondolom, félúton vagyok, mert a topbajnokság megvan. Egy középszintű Bundesliga-csapatban tudok szerepelni, ami számomra is megtisztelő. Azt mutatja, jó úton vagyok és folyamatosan megkapom a bizalmat, próbálok élni vele. Azt gondolom, ez még nem a végcél a pályafutásomban”

– húzta alá Sallai Roland.

A teljes beszélgetést itt tekintheted meg: