Bajnokok Ligája főtábláért harcoló francia csapat is Sallai Rolandért szállt harcba

Sallai Roland átigazolása továbbra is az egyik legfelkapottabb téma a német és az olasz sajtóban is. Azonban most nem az említett országokból, hanem egy francia csapattól érkezett megkeresése a magyar válogatott támadónak.

Sallait korábban a Besiktas és a Bologna is megkereste, illetve a két alakulat továbbra is próbálkozik a magyar labdarúgó leigazolásával. Azonban a sport.quotidiano.net információi szerint a Bajnokok Ligája-selejtezőben induló Olympique Marseille is a radarjára tette 26 esztendős magyart. Az olaszok szerint a Sallait foglalkoztató SC Feriburg már engedett a korábbi 15 millió eurós árból és már "csak" 12 milliót kér attól, aki szeretné vinni a 42-szeres válogatott játékost.

A francia klub mellett szólnak azok az érvek, hogy a Bajnokok Ligája főtáblára kerülésért harcolnak és biztosan európai kupaszereplést is biztosítanának Sallainak. A Freiburg tavaly az Európa-liga szereplést harcolta ki, így ha esetleg maradna Sallai a jelenlegi klubjában, akkor is kikerülne az európai színtérre.

A Marseille augusztus 8-án játszik a Panathinaikosz ellen a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában.