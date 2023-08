Újabb magyar válogatott játékos igazolhat az angol élvonalba

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sajtóhírek szerint az Európa-konferencialiga idei győztese, az angol élvonalban érdekelt West Ham United, valamint a francia első osztályban szereplő Rennes is kinézte magának a magyar válogatott támadóját, Sallai Rolandot.

Matteo Moretto, a spanyol Relevo olasz újságírója a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 26 esztendős szélső játéka elnyerte a „Kalapácsosok” menedzsere, David Moyes tetszését, sőt, egyenesen a skót szakember kedvencei közé tartozik a magyar játékos.

Amennyiben Londonba igazol, Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Kerkez Milos (Bournemouth) után ő lesz a harmadik magyar válogatott labdarúgó, aki ezen a nyáron az angol élvonalban, a Premier League-ben köt ki.

Csakhogy máshonnan is van iránta érdeklődés.... Az említett forrás számolt be arról is, hogy a francia élvonal legutóbbi kiírásában negyedik helyen végzett Rennes szintén szívesen látná soraiban a magyar nemzeti csapat mezét eddig 42-szer magára öltött Sallait, akinek a szerződése 2025. június 30-ig szól jelenlegi klubjánál, a német Freiburgnál.

A Sportál információi szerint az olasz újságíró által említett két – a német csapathoz hasonlóan Európa Liga-főtáblás – klub kívánságlistáján valóban ott szerepel a magyar támadó neve.

Mint megírtuk, Sallai Roland remekül kezdte az idényt, góllal és gólpasszal segítette továbbjutáshoz a Freiburgot a Német Kupában. Korábban a Marseille, a Besiktas és a Bologna érdeklődéséről is lehetett hallani vele kapcsolatban.

Sallai Roland öt szezon után hagyhatja el a Bundesligát. 2018 óta 125 tétmeccsen lépett pályára a Freiburgban, egyaránt 20 gólja és gólpassza van.