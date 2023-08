Török sztárklub is szerződtetné Sallai Rolandot!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Török lapértesülések szerint a Besiktas tárgyalásokat kezdett a Freiburggal Sallai Roland átigazolása ügyében.

A Süper Lig előző szezonjának bronzérmese állítólag egy évre kölcsönvenné a magyar válogatott 26 esztendős szélsőjét.

A Hoffenheim-Freiburg bajnokin a hazai győzelem 2.25, a döntetlen 3.50, a vendég siker 3-szoros szorzóval fogadható. (x).

A német Bild szerint azonban a Freiburgnál nincsen napirenden Sallai távozása. A lap szintén ír a Besiktas, valamint a Bologna érdeklődéséről is, de a támadó sem feltétlenül vágyódik el a Bundesligából.

"Élő szerződésem van és továbbra is nagyon jól érzem magam a klubnál. Pályán akarok lenni és játszani. Tudom, hogy olyan játékos vagyok, aki a különbséget jelentheti két csapat között. Ezt a múltban is megmutattam, és a jövőben is meg akarom mutatni, amilyen gyakran csak tudom. Ha ezt a Freiburgban tehetem meg, akkor itt fogom megtenni" - fogalmazott Sallai, majd edzője is megszólalt a játékos helyzetéről és kettejük, nem mindig felhőtlen kapcsolatáról.

"Nem tudom, mi lesz négy hét múlva. Roland kedves srác, jelenleg nyugodtnak tűnik. Már régóta dolgozunk együtt, néha kicsit vadul viselkedik, de jól kijövünk” - mondta Christian Streich.