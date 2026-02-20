Kiderült, mennyiért válhat meg a Galatasaray Sallai Rolandtól

Bár a török sajtóhíreket érdemes fenntartásokkal kezelni, az Aksam nevű portál arról írt, hogy a Galatasaray akár 18-20 millió eurót is kaphat Sallai Rolandért - szúrta ki a Ripost.

Mint ismert, a török klubjában főként jobbhátvédként teljesítő játékos remek teljesítményével már a téli átigazolási időszakban is felhívta magára több Premier League-ben szereplő együttes figyelmét.

A hétközi, Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen nyújtott játékával újra felkeltette a Liverpool, a Brentford és a Sunderland érdeklődését - derült ki az Aksam cikkéből.

Ráadásul az isztambuliak 5-2-re megnyerték a páharc odavágóját, így jó eséllyel továbbjuthatnak a BL nyolcaddöntőjébe. Egy esetleges menetelés pedig csak még több távozási opciót jelenthet Sallainak.

Arról, hogy a Liverpool valóban nem mondott le az egykori Freiburg-játékos szerződtetéséről, ebben a cikkünkben írtunk.

Emellett arra is kitértünk, hogy a török élvonal első helyezettjének igazolásai mennyire befolyásolhatják Sallai játékperceit.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

