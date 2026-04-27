A Fotospor beszámolója szerint Sallai iránt több klub is érdeklődik, és amennyiben távozik Isztambulból, új csapata nagy eséllyel a Premier Leagueből kerülhet ki.

Már a télen nagy volt az érdeklődés Sallai Roland iránt

Korábban többször is beszámoltunk róla, hogy a Liverpool felvette a kapcsolatot a magyar válogatott középpályással, később édesapja, Sallai Tibor is megerősítette, hogy valóban történtek egyeztetések a felek között, valamint azt is elárulta, hogy a nyáron akár meg is történhet a transzfer, Roland a Liverpoolhoz igazolhat.

A téli átigazolási időszakban a Brentford és az Everton is érdeklődtek a 28 éves szélső iránt, de a Galatasaray hallani sem akart a távozásáról.

Sallai értéke nagyot nőtt a Galatasaraynál

A Galata 2024 nyarán 6 millió euróért szerződtette Sallait a Freiburgtól, a játékos pedig 2028 nyaráig írt alá. Bár eredetileg szélső támadóként érkezett, később leginkább jobbhátvédként számítottak rá.

A 28 éves futballista piaci értéke a duplájára, 12 millió euróra emelkedett, különösen a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményének köszönhetően. Sokoldalúsága több Premier League-klub figyelmét is felkeltette, ugyanakkor a klubvezetés nem szeretne elhamarkodott döntést hozni az esetleges eladásáról.

A Galatasaray megkéri Sallai Roland árát

A szezon lezárulta után a vezetőség és a szakmai stáb közösen értékeli a keretet és a lehetséges távozókat. Ha Sallai valóban eligazol, a tervek szerint egy klasszikus jobbhátvéd érkezhet a helyére. A törökök legalább 15 millió eurót kérnének a magyar játékosért.

