CR966! Ronaldo ismét egy góllal közelebb

Ronaldo nem hibázott: Vezet az Al-Nasszr a gólzáporos bajnokin!

A portugál klasszis két kihagyott találkozó után, combhajlító-sérüléséből felépülve tért vissza az Al-Nasszr kezdőcsapatába az Al-Najma elleni bajnokin. Ez a fellépés pályafutása 100. mérkőzése volt a szaúdi Roshen Professional League-ben.

A jubileumot stílusosan ünnepelte: az 56. percben értékesített büntetőjével 3-2-es vezetéshez juttatta csapatát, és megszerezte pályafutása 966. hivatalos gólját.

A triplázás mestere

Az Al-Nassr a harmadik klub Ronaldo karrierjében, ahol elérte a 100 bajnoki mérkőzést. Ez a bravúr korábban csak a Real Madriddal és a Manchester Uniteddel sikerült neki. A portugál sztár az elmúlt három évben meghatározó alakja lett a szaúdi ligának, amit a mutatói is jól tükröznek.

Ronaldo bajnoki mérlege az Al-Nassr színeiben:

Mérkőzések: 100

Gólok: 96

Gólpasszok: 18

A mérkőzés a 61. percben 3-2-es hazai vezetésnél tart, Ronaldo pedig újabb lépést tett az 1000 gólos álomhatár felé.

FRISSÍTÉS! 2026.03.04. 21:45

FRISSÍTÉS 2026.04.03. 22:08

A másik szupersztár, Sadio Mané is duplázott a 95. percben, ezzel a végeredmény 5-2 lett.

Így az Al-Nasszr 6 pontos előnnyel vezeti a szaudi liga tabelláját Benzemáék, azaz az Al-Hilal előtt.



