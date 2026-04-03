Megállíthatatlan! Ronaldo duplázott a 100. meccsén, már 967 gólnál jár a legenda

Büntető után akciógól: már 4-2 az Al-Nasszrnak

A mérkőzés 56. percében Ronaldo még büntetőből volt eredményes, amivel 3-2-es vezetéshez juttatta az Al-Nasszrt. A 73. percben azonban megérkezett a klasszisra jellemző villanás: Boushal indult meg a jobb szélen, középre tett labdájánál pedig Ronaldo négy védőt is „kimozgott”, majd a büntetőpont magasságában üres területet találva, belsővel higgadtan a kapus mellett a hálóba helyezett.

Ezzel a találattal Cristiano Ronaldo már 967 hivatalos karriergólnál jár, és egyre intenzívebben üldözi az 1000 gólos álomhatárt.

Hajsza a gólkirályi címért

A mai duplájával a portugál sztár már 22 bajnoki gólnál tart a szezonban. Ezzel a góllövőlista harmadik helyére lépett elő, és megkezdte a felzárkózást az élen álló Ivan Toney (Al-Ahli, 25 gól) és Julian Quiñones (Al-Qadisiyah, 24 gól) mögött.

Történelmi triplázás

A Real Madrid és a Manchester United után az Al-Nasszr a harmadik klub Ronaldo pályafutásában, ahol eljutott a 100 bajnoki mérkőzésig. A szaúdi ligában elért mutatói továbbra is elképesztőek:

Mérkőzések: 100

Gólok: 97

Gólpasszok: 18

A mérkőzés a hajrához közeledik, az Al-Nasszr magabiztosan, 4-2-re vezet a jubileumát duplával ünneplő kapitánya vezetésével.

Ronaldo első gólja a meccsen

FRISSÍTÉS 2026.04.03. 22:08

A másik szupersztár, Sadio Mané is duplázott a 95. percben, ezzel a végeredmény 5-2.

Így az Al-Nasszr 6 pontos előnnyel vezeti a szaudi liga tabelláját Benzemáék, azaz az Al-Hilal előtt.



