Beszédes fotót tett közzé klubja az ismét távol maradó Ronaldóról

Cristiano Ronaldo ismét hiányzott az al-Nasszr meccskeretéből, ezúttal az Ázsiai Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének első mérkőzéséről maradt távol. Az Arkadag elleni, Türkmenisztánban rendezett meccset csapata nélküle nyerte meg 1-0-ra, miközben a portugál csillag Rijádban edzett a többi, keretből kimaradt játékossal – derült ki az al -Nasszr közösségi felületeiről.

A 41 éves klasszis „lázadását” a sajtó szerint a klub januári átigazolási politikája váltotta ki: Ronaldo állítólag csalódott amiatt, hogy a Saudi Public Investment Fund (PIF) nem szerződtetett minőségi erősítést jelentő futballistákat a téli átigazolási időszakban. Eközben rivális klubja, az al-Hilal – amely szintén 75 százalékban a PIF tulajdonában van – megszerezte korábbi Real Madrid csapattársát, Karim Benzemát az al-Ittihadtól, ami tovább növelte az Európa-bajnok támadó elégedetlenségét.

Az ötszörös aranylabdás az elmúlt két szaúdi bajnoki mérkőzésen, az al-Riyadh és az al -Ittihad ellen sem lépett pályára. A rajongók ezt követően szolidaritásukat fejezték ki: pénteken az Al-Awwal Parkban a hetedik percben sárga táblákat emeltek a portugál neve és a hetes szám feltüntetésével.

Bár az Arkadag elleni nyolcaddöntő első meccsén nem szerepelt a keretben, szerdán reggel Rijádban fotók jelentek meg róla, amint a csapattársakkal együtt készül az edzésen. Ez tovább erősíti azokat a korábban megjelent sajtóhíreket miszerint a hétvégi, al-Fateh elleni bajnokin már ismét számíthat rá a szakmai stáb.