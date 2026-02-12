Hónapokig csak találgatni lehetett, mi áll a háttérben, amikor novemberben a Barcelona „határozatlan idejű szabadságot” engedélyezett egyik legfontosabb láncszemének. Bár a klub hivatalosan csak személyes okokra hivatkozott, a levegőben érezhető volt, hogy a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-kiállítás után valami végleg eltört a védőben. Araujo most a Mundo Deportivónak adott exkluzív interjúban vallott élete legsötétebb időszakáról.

„A pályán nem önmagam voltam”

Araujo elárulta, hogy a problémái nem a Chelsea-meccsel kezdődtek, hanem már másfél éve küzdött szorongással, ami végül súlyos depresszióba fordult.

„Másfél évig küzdöttem szorongással, és így léptem pályára. Ez nem segít, mert a gyepen nem érzed magad önmagadnak. Pontosan tudod, mire lennél képes, mennyit érsz, de amikor nem vagy jól, érzed, hogy valami nincs rendben. Ott jött el a pont, amikor rájöttem: beszélnem kell szakemberekkel és a klubbal” – fogalmazott a 26 éves játékos.

A védő szerint a futballvilágban még mindig jelen lévő „macsó kultúra” és a gyökerei miatt próbált sokáig erős maradni, de végül a mentális teher már a családi életére is rányomta a bélyegét.

Amikor a virtuális gyűlölet valósággá válik

A töréspontot a közösségi médiában kapott üzenetek jelentették. Araujo felidézett egy szívszorító pillanatot, amikor felesége elsírta magát mellettük: a kommentelők a lányaik halálát kívánták a pályán elkövetett hibái miatt.

„Végül is mi is emberek vagyunk a futballmez mögött. Nem minden a pénzről és a hírnévről szól. Mi is szenvedünk. Emlékszem, otthon matéztunk a feleségemmel, aki egyszer csak elsírta magát a telefonját nézve. Megkérdeztem, mi történt, ő pedig annyit mondott: nem értem az emberek gonoszságát, a lányaink halálát kívánják.”

Jeruzsálemi zarándokút és az újrakezdés

Hansi Flick és Deco támogatásával Araujo engedélyt kapott egy különleges rehabilitációra. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a védő lelki zarándoklatra indult Jeruzsálembe, hogy hite segítségével találja meg újra a belső egyensúlyát.

A távolléte alatt a katalán együttes védelme komoly kihívásokkal küzdött, sokan már a csapatkapitány válságáról beszéltek. Araujo azonban januárban visszatért, és bár kezdetben különmunkát végzett, az Elche ellen már újra a pályán volt.

„Azt hiszem, a legnehezebb részen túl vagyok. Megjártam a mélységet, de most erősebben tértem vissza. Barcelona az otthonom, és alig várom, hogy új perspektívából lássam a dolgokat és trófeákhoz segítsem a klubot” – zárta gondolatait a védő, aki azóta már gólt is szerzett a Király-kupában.

Araujo története fontos üzenet a sportvilágnak: a legnagyobb harcosoknak is szükségük lehet segítségre, és a mentális egészség fontosabb, mint bármilyen bajnoki pont.

Forrás: Mundo Deportivo



