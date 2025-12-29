Jó hír a Barcelona szurkolóinak: Újra edzésbe állt a csapat sztárja

Ronald Araújo visszatért a Barcelona első csapatának teljes értékű edzéseihez, miután Hansi Flick együttese a karácsonyi szünet után újra munkába állt.

Az uruguayi válogatott védő az elmúlt időszakban távol volt a csapat mindennapi életétől, miután személyes okok - mentális egészsége - miatt szabadságot kért, amit a klub jóvá is hagyott számára.

Visszatérése egybeesett a Barcelona hagyományos nyílt edzésével, amelyet több ezer szurkoló előtt rendeztek meg az Estadi Johan Cruyff stadionban. Araújo egyik fő célja az volt, hogy személyesen is megköszönje a drukkereknek azt a szeretetet és támogatást, amelyet távolléte alatt kapott.

A védő fokozatosan tér vissza, egyelőre nincs kitűzve konkrét időpont a tétmérkőzéseken való teljes visszatérésére. Állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri Hansi Flickkel és a klub orvosi stábjával közösen.

Távolléte alatt Uruguayban egyéni edzésprogram szerint dolgozott, hogy fizikailag jó állapotban maradjon. Araújo visszatérése és a szurkolók felé tett gesztusa széles visszhangot kapott a spanyol sajtóban, többek között a Mundo Deportivo is beszámolt róla.

