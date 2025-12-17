Kiderült, mikor térhet vissza lelki zarándokútjáról a Barcelona hátvédje

Hosszú és nehéz időszak végére kerülhet pont Ronald Araújo számára. A Barcelona uruguayi válogatott védője – aki korábban határozatlan idejű eltávozást kapott súlyos mentális nehézségek miatt – jelezte a klub vezetőségének, hogy december 29-én visszatér az edzésekre.

A 26 éves hátvéd felépülése célegyenesbe fordult. A Marca és az AS beszámolói szerint Araújo a karácsonyi szünetet követően készen áll arra, hogy újra csatlakozzon a csapathoz. Döntéséről Hansi Flick vezetőedzőt és a klubvezetést is tájékoztatta, miután egy spirituális zarándokút során próbálta feldolgozni az elmúlt hónapok megpróbáltatásait.

Nem testi, hanem lelki sérülés

Araújo hiányzását nem izomszakadás vagy csonttörés okozta, hanem mentális problémák. A Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elkövetett súlyos hiba és az azt követő piros lap után a védőt heves kritikák érték a szurkolók és a média részéről is. A beszámolók szerint szorongás és pánikrohamok gyötörték, ezért maga kérte a klubtól, hogy ideiglenesen háttérbe vonulhasson – kérését a Barcelona azonnal elfogadta.

Zarándokút Izraelben

A mélyen vallásos Araújo Izraelbe utazott, ahol Jeruzsálem és Tel-Aviv szent helyeit látogatta meg. A zarándokút célja az volt, hogy „újra megtalálja önmagát”, és visszanyerje azt a lelki egyensúlyt, amely az elmúlt időszakban elveszett.

A jelek szerint az utazás elérte a kívánt hatást: a védő egyre jobban érzi magát, mentálisan megerősödött, és úgy érzi, készen áll arra, hogy ismét szembenézzen a topfutball nyomásával.

Derbire térne vissza

A zarándokút lezárását követően Araújo Uruguayba utazik, ahol családja körében tölti a karácsonyi ünnepeket. Ezt követően december 29-én tér vissza Barcelonába, a csapattal az edzőközpontban kezdi meg a közös munkát.

Ez néhány edzést biztosít számára, hogy bizonyítsa felkészültségét Hansi Flicknek a 2026-os év első tétmérkőzése előtt. A védő ambiciózus célt tűzött ki: január 3-án, az Espanyol elleni katalán derbin szeretne visszatérni a pályára. Bár egyelőre kérdéses, hogy Flick azonnal beveti-e őt egy ilyen kiélezett mérkőzésen, Araújo elszántsága komoly erősítést jelenthet a védelem számára.

