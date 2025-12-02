Ronald Araujo a november 25-i Chelsea–Barcelona Bajnokok Ligája alapszakasz-mérkőzés 44. percében kapott piros lapot. Az emberelőnyben játszó Chelsea átgyalogolt a megfogyatkozott katalán csapaton, és végül 3–0-s végeredménnyel zárult az összecsapás. A Barcelona így mindössze a 18. helyen áll a BL főtáblán, nem meglepő tehát, hogy nagy az elégedetlenség a szurkolók körében.

Mi történt Araujoval?

A meccset követően Ronald Araujo több szurkolótól is megalázó kommenteket, valamint zaklató üzeneteket kapott, amelyekben őt és családját is különböző fenyegetések érték. Ezek után a védő a klub hivatalos közleménye szerint hasfájásra hivatkozva hagyta ki a hétvégi, Alavés elleni 3–1-es győzelemmel záruló bajnokit.

Miután elmondta, hogy Araujo jelenleg még nem áll készen a játékra, Hansi Flick megkérte a sajtót, illetve a szurkolókat, hogy tartsák tiszteletben a játékos távolmaradását. A vezetőedző továbbá azt is elmondta, hogy csapatkapitánya személyes problémákkal küzd.

Az ESPN értesülései szerint a Chelsea elleni vereséget követő napok online zaklatásai miatt kért kényszerpihenőt a 26 éves, uruguayi válogatott védő.

Araujo 2018-ban került a Barcelona B csapatából az első keretbe, azóta védőként 190 mérkőzésen 12 gólt szerzett, és jelenleg a Barcelona csapatkapitánya. Az uruguayi válogatottal már szeptemberben kijutott a vb-re. Tehát az intenzív La Liga- és Bajnokok Ligája-szezon után még a VB-re is készülhet Araujo.

Araujo most határozatlan időre távol marad a játéktól; még nem tudni, mikor térhet vissza.

Forrás: Cruyffista

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.