Bózsik Tamás

12 millió euróért igazolhatnák le, mégsem játszik a brazil tehetség

Egyelőre úgy tűnik, nem szerepel a frissen kinevezett vezetőedző tervei között.

Pellegrino Matarazzo kinevezése óta, minden sorozatot figyelembe véve, 13 mérkőzésen csupán két vereséget szenvedett el a Real Sociedad, amely a bajnokságban ismét az európai kupaindulásért harcol. 

Igaz, a téli átigazolási időszakban érkezett Wesley számára kevésbé vált be az edzőváltás: az amerikai tréner eddig mindössze 58 percet adott a 21 éves brazil szélsőnek. A Real Madrid ellen ráadásul már a félidőben lecserélte Wesleyt. Mi több, ha a vasárnapi Osasuna elleni La Liga-találkozón sem kapja meg a bizalmat, azzal már egy hónapja nem játszott a baszk csapatban. 

A fiatal játékos jegelése már csak azért is érdekes, mert a klub sportigazgatója, Erik Bretos még azt nyilatkozta az érkezésekor, hogy

"úgy gondolunk rá, mint aki a legjobb helyettese lehet Takénak [Kubo - a szerk.]".

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, a Real Sociedad január 31-én, kölcsönben szerződtette Wesleyt a szaúdi al-Nasszrtől a szezon végéig, ami után 12 millió euróért véglegesen leigazolhatja. 

