Wesley　(C)Getty Images
Bózsik Tamás

Hivatalos: Szaúd-Arábiából igazolt brazil tehetséget a Real Sociedad

Az Al-Nasszrtől szerződtették a baszkok.

Kölcsönben kaparintotta meg Wesleyt a Real Sociedad - számolt be róla a Mundo Deportivo. A 20 éves brazil szélső a szezon végéig szerepel kölcsönben a baszk csapatban, amely nyáron végleg megvásárolhatja az Al-Nasszrtől. 

Az orvosi vizsgálatokon is átesett, a Real Sociedad pedig hivatalos közösségi oldalán tudatta az érkezését. 

Annyi bizonyos, hogy Wesley eddig nem a szokványos karrierutat járta be: a brazil Corinthiansban töltött szezonokat követően ugyanis nem Európába, hanem Szaúd-Arábiába szerződött még 2024 nyarán 18 millió euróért.

Cristiano Ronaldo csapattársaként azonban alig kapott lehetőséget a tavalyi  idényben, ennek fényében nem csoda, hogy első szaúdi bajnoki góljára egészen 2025 november végéig kellett várni. 

Wesleyre ebben az évadban kilenc Pro League-találkozón számított Jorge Jesus vezetőedző, ezeken a fent említett egy találat mellett két gólpasszt hozott össze. 

