Hivatalos: Szaúd-Arábiából igazolt brazil tehetséget a Real Sociedad

Kölcsönben kaparintotta meg Wesleyt a Real Sociedad - számolt be róla a Mundo Deportivo. A 20 éves brazil szélső a szezon végéig szerepel kölcsönben a baszk csapatban, amely nyáron végleg megvásárolhatja az Al-Nasszrtől.

Az orvosi vizsgálatokon is átesett, a Real Sociedad pedig hivatalos közösségi oldalán tudatta az érkezését.

Annyi bizonyos, hogy Wesley eddig nem a szokványos karrierutat járta be: a brazil Corinthiansban töltött szezonokat követően ugyanis nem Európába, hanem Szaúd-Arábiába szerződött még 2024 nyarán 18 millió euróért.

Cristiano Ronaldo csapattársaként azonban alig kapott lehetőséget a tavalyi idényben, ennek fényében nem csoda, hogy első szaúdi bajnoki góljára egészen 2025 november végéig kellett várni.

Wesleyre ebben az évadban kilenc Pro League-találkozón számított Jorge Jesus vezetőedző, ezeken a fent említett egy találat mellett két gólpasszt hozott össze.