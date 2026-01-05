Hiába a gólzáporos győzelem, a Vinícius-válság folytatódik

Annak ellenére, hogy Kylian Mbappé sérülés miatt hiányzott, a Real Madrid magabiztos játékkal tartotta otthon a három pontot. A mérkőzés hőse a saját nevelésű Gonzalo García volt, aki mesterhármasával bizonyította, hogy van élet a francia szupersztár után is. Az öröm azonban nem volt teljes, a stadion ugyanis többször is füttykoncerttel „jutalmazta” Vinícius Junior megmozdulásait.

17 meccses gólcsend és feszült hangulat

A 25 éves brazil támadó statisztikái idén nem a tőle megszokott számokat mutatják (6 gól és 8 gólpassz 25 meccsen), és ami igazán frusztráló, hogy az utolsó 17 mérkőzésén nem tudott a hálóba találni. Amikor Alonsó a 77. percben lehívta a pályáról, a füttykoncert hangosabb volt, mint bármikor korábban.

A „Vinícius-szappanopera” nem most kezdődött. Már az októberi El Clásicón mutatott reakciója a lecserélésére feszültséget szült. Majd a hírek szerint közölte a klubbal, hogy nem kívánja megújítani 2027-ben lejáró szerződését. Most a téli szünet előtt pedig eltávolította madridi profilképét az Instagramról, ami elég baljós jelnek tűnik az idei szezon, és az eligazolással kapcsolatos pletykák fényében.

Xabi Alonso: „Vini alapember, és az is marad”

A Real Madrid vezetőedzője a lefújás után nem győzte hangsúlyozni, hogy továbbra is bízik a támadóban.

„Számomra Vini rengeteget tett hozzá a mai meccshez. Erőszakos volt, sárga lapot harcolt ki az ellenfélnek, és különösen az első félidőben tetszett a játéka. Alapvető fontosságú játékosunk, a Szuperkupa előtt állunk, ahol kulcsszerep hárul majd rá” – fogalmazott Alonso.

A tréner kitért a közönség reakciójára is: „Értjük a helyzetet. Vinícius érett, mi is érettek vagyunk, reagálnunk kell. Biztos vagyok benne, hogy a Bernabéu újra tapsolni fog neki. Ő volt, ő és ő lesz a Madrid egyik legfontosabb láncszeme.”

Gonzalo García árnyékában

Míg Vinícius a füttyöket hallgatta, addig a fiatal Gonzalo Garcíát állva ünnepelte a közönség. A saját nevelésű csatár mindenben az ellentéte volt most a brazilnak: hatékony, alázatos és gólérzékeny.

„Gonzalo a példa minden La Fabrica-növendék számára. Nemcsak a góljai miatt, hanem a védekezésben végzett munkája miatt is” – dicsérte Alonso az új kedvencet, ami közvetve még élesebb kontrasztba állította Vinícius jelenlegi formáját.

A Real Madrid legközelebb csütörtökön, az Atlético Madrid ellen lép pályára a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében, Szaúd-Arábiában. Ott kiderül, hogy a környezetváltozás és Alonso bizalma segít-e megtörni Vinícius immár hónapok óta tartó gólcsendjét.