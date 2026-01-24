A Monaco elleni fölényes, 6-1-s Bajnokok Ligája győzelem után az lehetett a célja a Real Madridnak, hogy nyomást helyezzen a múlt héten pontokat bukó Barcelonára, és győzzön a negyedik helyen álló Villarreal vendégeként, átvéve a vezetést a La Ligában a katalán riválistól. Az első félidő ehhez képest nem hozott sok izgalmat, szűk húsz perc után a hazaiak veszélyeztettek a grúz Mikautadze révén, ám kapáslövése messze kapu fölé szállt.

Kezdett éledezni a Real Madrid, a csapat török játékosa, Arda Güler volt a legveszélyesebb az első játékrészben, a huszadik percben jól cselezte be magát a tizenhatoson belülre, ám a rövid felső sarokba tartó labdáját fogta a hazaiak kapusa, Luiz Júnior. Öt perc elteltével ismét a török próbálkozott, ám ígéretes helyzetben csúnyán fölé lőtt. A kevés helyzetet hozó első félidő végén a hazaiak szerezhettek volna vezetést, Pape Gueye harminc méteren vezethette a labdát anélkül, hogy Real Madrid-védővel találkozott volna, ám húsz méterről leadott lövése nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot.

Az első félidei játékkal tehát nem lehetett elégedett Álvaro Arbeloa, és úgy tűnik, a szünet jót tett a Real Madridnak, hiszen rögtön az első támadásukból gól született: a negyvenhetedik percben Vinícius Júnior cselezte be magát a büntetőterületen belülre, centerezését pedig nem tudták felszabadítani a Villarreal védői, a lecsorgóra pedig Kylian Mbappé csapott le elsőként, és a kapus alatt előve a labdát megszerezte a vezetést a Királyi Gárdának, 0-1.

Nem sok kellett, hogy egyenlítsen a Villarreal, Gerard Moreno két ziccert is elhibázott: az ötvenhatodik percben csúnyán eltörte a labdát a spanyol válogatott támadó, majd bő egy óra elteltével teljesen üresen maradt nagyjából nyolc méteren, ám Courtois kapuja fölé lőtte a ziccert a hazaiak csatára.

A Real Madrid próbálta lezárni a meccset a hajrában, egy három az egy elleni szituációban Mbappé centerezése elakadt az egy szem védőben, a hosszabbításban azonban nem kegyelmezett a francia támadó, büntetőből szerzett góljával lezárta a mérkőzést Mbappé, aki így a Monaco elleni dupla után a Villarreal otthonában is két gólt szerzett, és már 34 gólnál tart az idei szezonban, 0-2.

A Real Madrid győzelmével egy ponttal megelőzi a vasárnap pályára lépő Barcelonát, és a másodosztályú Albacete elleni kupakiesés óta mindhárom mérkőzését megnyerte Álvaro Arbeloa együttese, így önbizalommal telve vághatnak bele a bajnoki címért futott versenyfutásba katalán riválisukkal szemben.