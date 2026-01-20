Erődemonstrációt tartott Álvaro Arbeloa első Bajnokok Ligája mérkőzésén a Real Madrid. Egy időnként lassan csordogáló, ám végig kontroll alatt tartott találkozón az első félidőben már az ötödik percben sikerült megszerezni a vezetést a spanyoloknak, a volt monacói Kylian Mbappé szerzett gólt Mastantuono begurítása után, 1-0. A gól felébresztette az öltözőben ragadt franciákat, akik először Balogun, majd az ex-barcelonai Ansú Fati révén egyenlíthettek volna húsz perc után, ám mindkét lehetőség kimaradt.

A kihagyott helyzet pedig meg is bosszulta magát, a semmiből vezettek villámgyors akciót a madridiak, Vinícius passzából ismét Mbappé volt eredményes, 2-0. A második bekapott gól után is a Monaco veszélyeztetett, előbb Teze lőtt óriási kapufát a tizenhatoson kívülről, majd Courtoisnak kellett védenie Akliouche lövését egy lecsorgó után, a félidő végéhez közeledve pedig Balogun lövését védte a belga kapus. Az első félidő legvégén Mastantuono tekert jó labdát a tizenhatoson belülre, ám Jude Bellingham fölé csúsztatott, így maradt a kétgólos madridi előny a szünetre.

A második félidőben pedig beindult a Real Madrid-henger, 6 perc elteltével Mastantuono lőtte ki a jobb alsó sarkot, Vinícius pedig kiosztotta a második gólpasszát is a meccsen, 3-0. Két percre rá a brazil szélső kioszthatta volna harmadik gólpasszát, ám az Mbappé felé tartó centerezést a franciák védője, Kehrer a saját kapujába lőtte, és növelte négygólosra a Real előnyét, 4-0.

Próbált a Monaco kozmetikázni, Golovin megpattanó lövését ismét védte Courtois, ám öt perc elteltével ismét gólt kapott a francia együttes, a 63. percben egy magasan megszerzett labda után Vinícius cselezte be magát a büntetőterületen belülre, és védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba, 5-0. Arda Güler kihagyott helyzete után a meccs háromnegyedénél összejött a vendégek szépítése, a hátul passzolgatásba belehibázott a csereként beálló Ceballos, és a már egy kapufát elérő Teze kihasználta a lehetőséget, 5-1.

A mérkőzés utolsó gólja a nyolcvanadik percben esett, a negatív hős Kehrer passzolt rossz helyre, Valverde kiugratása után pedig Bellingham vitte el a kapus mellett a labdát és lőtt az üres kapuba, 6-1. A meccs legvégén még Vinícius rúghatott volna gólt, ám ziccerben nagyot blokkolt a hátrasegítő védő, de valószínűleg ezért már nem fütyüli ki őt a Bernabéu közönsége.

A Real Madrid sikerével ideiglenesen feljött a második helyre az táblázaton, és a jövő heti Benfica elleni meccsen bebiztosíthatja nyolcaddöntős szereplését a Királyi Gárda.