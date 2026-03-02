Óriási bajban a Real Madrid, ketten visszatértek, de még így is a fél csapat hiányzik

Hosszú idő után Rodrygo és Dean Huijsen ismét bevethetőek, mindkét játékos ott lesz ma este a Santiago Bernabéu Stadionban.

A kérdés már csak az, hogy mindketten a kispadon kezdik-e a mérkőzést. A brazil támadó esetében ez valószínűbbnek tűnik, hiszen az elmúlt egy hónapban nem lépett pályára.

Huijsen csak néhány meccset hagyott ki, ám mivel Éder Militao és Raúl Asencio is hiányzik, így elképzelhető, hogy Arbeloa kényszerből kénytelen lesz bevetni a spanyol hátvédet a védelem tengelyében.

Több kulcsjátékos is kimaradt a keretből

Bár Arbeloa két visszatérőnek is örülhet, két futballistára nem számíthat. Raúl Asencio a múlt heti, Benfica elleni mérkőzésen elszenvedett fejsérülése miatt nem léphet pályára, nemrég engedték ki a kórházból.

Ugyanakkor a középpályás Eduardo Camavinga sem tagja a keretnek. A francia játékos vasárnap a foga miatt hagyta el az edzést, a beszámolók szerint fogorvoshoz ment. Ezt azóta megerősítették: fogfájás miatt dőlt ki. Camavinga abban bízik, hogy pénteken, a Celta Vigo elleni találkozón már bevethető lesz.

Arbeloának nincs középpályása

Így a középpályán még limitáltabbak Arbeloa lehetőségei, mivel Jude Bellingham és Dani Ceballos már korábban kidőltek. A kezdőbe kerülésre Brahim Díaz a legesélyesebb, de Arbeloa akár a 18 éves Thiago Pitarchot is bevetheti, aki az utánpótlásban remekelt, és ebben a szezonban már néhány alkalommal csereként a felnőttcsapatban is lehetőséget kapott.

Kylian Mbappé a Manchester City ellen sem játszhat

Ahogyan várható volt, Kylian Mbappé nincs a keretben, és további két mérkőzést is kihagyhat, köztük a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonását. Bellingham szintén nem épül fel a Manchester CIty elleni első mérkőzésig.

A fókusz most a következő két La Liga-meccsen van: ha mindkettőt megnyerik, az élre állhatnak a tabellán, ami nyomást helyezne a listavezető Barcelonára.

A Getafe elleni bajnoki mérkőzés hétfőn este 9-kor kezdődik, a mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted.





