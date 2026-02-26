Kiengedték a kórházból a Real Madrid játékosát

A Raúl Asencio a Real Madrid és a Benfica Bajnokok Ligája-mérkőzésén a második félidőben súlyosnak tűnő ütközést szenvedett csapattársával, Eduardo Camavingaval. A játékos hordágyon hagyta el a pályát nyakmerevítőben, majd azonnal kórházba szállították.

Vizsgálatok és jó hírek

Az éjszakai vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak: nem történt komoly sérülés, csupán a nagy ütközés következményei jelentkeztek – enyhe rándulás és mérsékelt agyrázkódás. A játékos azóta otthonában pihen, és a legfontosabb most a nyugalom és a fokozatos felépülés.

Asencio így nyugtatta a szurkolókat a közösségi médiában:

„Köszönöm a rengeteg üzenetet! Csak egy ijedtség volt! Hala Madrid!”

Felépülés és LaLiga-játék

A visszatérés lassú, fokozatos folyamat lesz; időpont még nincs meghatározva. Jelen állás szerint Asencio kérdéses a hétfői LaLiga-mérkőzésen a Getafe CF ellen, és csak teljes felépülés esetén lép pályára. A klub orvosi stábja maximális óvatosságra int, minden napot egyenként értékelnek, hogy elkerüljék a visszaesést.

