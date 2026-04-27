Új protokoll a kirekesztés ellen

A La Liga a nyilvánosságnak március 26-án jelentette be a diszkriminációellenes intézkedést a „biztonság és jólét iránti törekvések” részeként.

A spanyol bajnokság elnöke, Javier Tebas szerint az új protokoll a “rasszista és idegengyűlölő ultracsoportok visszaszorítását” segíti elő, a projektet a spanyol belügyminisztérium is támogatta.

A bejelentést az Atlético Madrid stadionjában, a Metropolitanoban tartották, ahol az esemény házigazdája, Enrique Cerezo kiemelte, a kezdeményezés megerősíti az üzenetet, miszerint „a futballban nincs helye a zaklatásnak és az erőszaknak”.

A Real Madrid ellenállása

A Marca értesülései szerint egy váratlan fordulatot vett a protokoll bevezetése, ugyanis a Real Madrid pert indított, hogy érvénytelenítse azt a februári megállapodást, amelyben a protokollt jóváhagyták. A klub érvelése alapján a „La Ligának a klubokra kellene bízni a döntést, elfogadják-e a protokollt”.

A madridi csapat emellett kifogásolta, hogy a bajnokság a klubokra kényszeríti végrehajtást, a szabályok betartatását és a büntetések kiszabását. A feljelentés szövegében a Real Madrid azt is említi, a klubnak már megvan a saját protokollja az ilyen ügyek kezelésében.

Mindezek mellett a közvélemény értetletlenkedve fogadta Florentino Pérez ellenállását a projekttel szemben, különösen annak fényében, a többi klub egyhangúlag fejezte ki támogatását a kezdeményezés felé. A hírek szerint a döntés komoly megdöbbenést okozott számos csapat vezetőségi körében, negatívan befolyásolva a Real Madrid hírnevét.

Az ügyben további jogi lépések várhatóak, az érintett intézmények (beleértve a bajnokság és a klub mellett a médiát is), most a bíró döntésére várnak. A protokoll az ítélet kihirdetéséig nem léphet érvénybe, hiába támogatta a Real Madridot leszámítva minden érintett klub.

