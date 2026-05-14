Álvaro Arbeloa több helyen is belenyúlt a Real Madrid kezdőcsapatába a Real Oviedo elleni bajnokin a múlt heti El Clásicóhoz képest. A védelemben David Alaba és Álvaro Carreras kapott lehetőséget Antonio Rüdiger és Fran García helyén, míg Jude Bellingham ezúttal a kispadon kezdett. Az angol helyére a fiatal argentin tehetség, Franco Mastantuono került be a csapatba.

A mérkőzés meglehetősen visszafogott hangulatban indult. A Bernabéu lelátóin jól látszott, hogy a madridiak már kiszálltak a bajnoki versenyből. A közönség látványosan Vinícius Júniorra zúdította a csalódottságát: a brazil támadót gyakorlatilag minden labdaérintésénél kifütyülték a szurkolók. Az elmaradt bajnoki cím az idény hullámzó teljesítménye miatt érezhetően rendkívül feszült a légkör a klub körül.

Az első komoly helyzetre a 6. percig kellett várni: Gonzalo García az alapvonalról gurított vissza Mastantuonónak, de Escandell bravúrral, lábbal védett.

A hazaiaknál Brahim Díaz volt a legaktívabb. A 21. percben ígéretes szólója után kiharcolt egy szögletet, amiből Alexander-Arnold lőtt oldalhálót. Három perccel később már maga Brahim próbálkozott laposan a tizenhatos előteréből, de ismét Escandell hárított. Bár a labdabirtoklás egyértelműen a Real fölényét mutatta, a madridi támadásokból sokáig hiányzott az átütő erő. Az első félóra után a hazaiak xG-mutatója a kialakított helyzetek ellenére mindössze 0,37 volt.

A 35. percben Alexander-Arnold beadása után Vinícius hibázott nagy helyzetben, majd a mérkőzés előtt rossz hírt kapó Camavinga – Deschamps kihagyta a világbajnokságra utazó francia válogatott keretéből – lőtt fölé. Nem sokkal később az Oviedo kis híján megszerezte a vezetést: Thiago remek előretörése után Nacho Vidal lőtt, de Asencio az utolsó pillanatban blokkolt.

A hajrában Vinícius oldalhálóig jutott, a 44. percben azonban megszületett a vezető gól. Brahim Díaz pontos passza után Gonzalo García 16 méterről tekert a bal alsó sarokba, így a Real Madrid 1–0-s előnnyel vonulhatott szünetre.

A második félidőt is a Real Madrid kezdte aktívabban, de sokáig továbbra sem tudta igazán feltörni az Real Oviedo védelmét. Az 54. percben Alexander-Arnold szabadrúgásból próbálkozott, ám középre tartó lövése nem jelentett komoly gondot Escandell számára.

Az Oviedo sem mondott le az egyenlítés lehetőségéről. Az 57. percben Reina került helyzetbe az ötös sarkán, de kapáslövése teljesen lecsúszott a lábáról. Egy perccel később Álvaro Carreras próbálkozott látványos külsős tekeréssel, de túlságosan kisodródott ahhoz, hogy igazán veszélyeztessen.

A vendégek legnagyobb sansza a 63. percben érkezett. Reina remek ütemben ugratta ki Nacho Vidalt, aki közelről Courtois mellett is elgurította a labdát, ám a lövés végül centikkel elkerülte a jobb kapufát. A Bernabéu nézőtere ekkor egy pillanatra teljesen elcsendesedett.

A madridi kispad gyorsan reagált: a 64. percben kettős cserével frissített Álvaro Arbeloa, Alexander-Arnold és Tchouaméni helyére Dani Carvajal, valamint Jude Bellingham érkezett. Öt perccel később Gonzalo García helyére Kylian Mbappé állt be, akit hangos füttykoncert fogadott a lelátóról.

A francia támadó rögtön aktív lett, de eleinte nem találta a ritmust. A 71. percben még a kaput nem, viszont majd négy perccel később egy szabadrúgásból Reinát telibe találta. A 76. percben már veszélyesebb volt, ekkor lövése szögletre pattant.

A mérkőzést végül Jude Bellingham zárta le. A 80. percben egy remek csel után két védő között lőtt a jobb alsó sarok felé. Escandell ugyan beleért a labdába, de védeni már nem tudott, így a Real Madrid kétgólos előnybe került.

Az Oviedo a 84. percben mutatott életjelet, amikor Courtois-nak kellett bemutatnia az első igazán nagy védését: Hassan léc alá tartó bombáját óriási mozdulattal tolta szögletre a belga kapus, megőrizve a madridiak magabiztos előnyét.

A 91. percben még egy Mbappé-lövésre futotta, de ez sem változtatott már az eredményen: a játékvezető ezt követően le is fújta a mérkőzést. Ez az este azonban nem is annyira a pályán látottakról, sokkal inkább a hangulatról marad emlékezetes: a Real Madrid sztárjai ezúttal saját közönségük türelmetlenségével is szembesültek a Bernabéuban.

