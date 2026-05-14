Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya csütörtök este nyilvánosságra hozta a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretét. A SportBible oldalán megjelent cikk alapján a legnagyobb meglepetést kétségkívül Eduardo Camavinga kihagyása jelentette, hiszen a Real Madrid középpályása az elmúlt években rendszeres szereplője volt a francia válogatottnak.

A 23 éves futballista neve az utolsó pillanatig ott szerepelt az esélyesek között, több francia és spanyol lap is biztosra vette a meghívóját. Deschamps azonban végül másképp döntött, így Camavinga lemarad az észak-amerikai tornáról.

A háttérben több tényező is állhat. A nemzetközi sajtó szerint Camavinga idénybeli hullámzó teljesítménye, valamint néhány kulcsfontosságú mérkőzésen mutatott bizonytalansága is szerepet játszhatott a döntésben. A középpályás ugyan továbbra is rendkívül sokoldalú játékosnak számít, de a francia középpályán óriási a konkurencia: Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté és Warren Zaire-Emery is pótolhatja Camavingát.

Camavinga kihagyása azért is különösen érdekes, mert a játékos a 2022-es katari világbajnokságon még fontos szerepet töltött be, sőt a döntőben is pályára lépett Argentína ellen. A fiatal középpályást sokan a francia válogatott jövőjének egyik meghatározó alakjaként tartották számon.

Deschamps számára ez lesz az utolsó nagy tornája a francia válogatott élén. A kapitány szeretné újra világbajnoki címig vezetni csapatát, amely a torna egyik favoritjaként érkezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett vb-re. A keretben természetesen ott van Kylian Mbappé, valamint Ousmane Dembélé, Michael Olise és Rayan Cherki is.

