"Negyedik számú csatár lettem" - Mbappé keményen nekiment Arbeloának

Mint ismert, a Real Madrid csütörtök este 2-0-s győzelmet aratott a már biztos kieső Real Oviedo ellen, ám a mérkőzés inkább arról marad emlékezetes, mekkora füttykoncerttel fogadta a Bernabéu közönsége Kylian Mbappét.

Nem érhette mindez azonban meglepetésként a francia sztárt, hiszen a napokban petíció is indult ellen, amelyben a távozását követelik a Real Madrid szurkolói, és amelyet már több millióan írtak alá, és a klubon belül sincs mindenki kibékülve a támadóval. Mbappé az elmúlt két meccset sérülés miatt kellett kihagynia

A francia világbajnok visszatérése a pályára nem telt eseménytelenül, a szurkolók egyértelműen a tudtára adták elégedetlenségüket. Mbappé azonban higgadtan reagált a lelátói kritikákra:

„Kár, hogy nem játszhattam a Clásicón, de ilyen az élet. Az emberek véleményét nem tudjuk megváltoztatni. Ez az ő dolguk, és én nem veszem magamra. Voltak már olyan pillanatok a karrierem során, amikor kifütyültek. Ez a szakma és az élet része. Néha nem elégedettek, de mindig itt vannak a csapattal” – fogalmazott a támadó.

Sokkal meglepőbb volt az a nyilatkozata, amelyben a csapaton belüli jelenlegi státuszát taglalta. Kijelentette, hogy fizikálisan százszázalékos állapotban van, a mellőzése kizárólag szakmai döntés eredménye:

„Azért nem játszottam, mert a menedzser számára én vagyok a negyedik számú csatár Mastantuono, Vini és Gonzalo mögött. Készen álltam a kezdőcsapatra, de ez az ő döntése, amit mindig tiszteletben kell tartani. Nem vagyok dühös.”

Mbappé kitért a jelenlegi vezetőedzővel, Álvaro Arbeloával való kapcsolatára is:

„Semmi problémám nincs Arbeloával. Tisztelni kell őt. El kell fogadni az edző filozófiáját, nekem pedig fejlődnöm kell ahhoz, hogy Vini, Gonzalo és Mastantuono előtt kapjak lehetőséget. A menedzser sajtótájékoztatóit egyébként nem szoktam nézni. Otthon francia televíziót nézek, nem spanyolt.”

Forrás: Mundo Deportivo

