Döntött a Real Madrid? Változás jöhet a kapuban

A Real Madrid komoly nyári átalakulás előtt állhat, és a klubnál több távozóval is számolnak – köztük akár Andrij Lunyin neve is felmerült.

A Mundo Deportivo értesülései szerint a madridiaknál nyolc játékos jövője is kérdéses: Dani Carvajal, David Alaba, Gonzalo, Fran García, Mastantuono, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos és Asencio is azon futballisták között szerepel, akiknek a helyzete még nem teljesen tisztázott. Most pedig ehhez a listához csatlakozhat Lunyin is.

A klub álláspontja egyértelmű: ha az ukrán kapus távozni szeretne, nem gördítenek akadályt elé – de csak abban az esetben, ha megfelelő ajánlat érkezik érte. A kapus szerződése 2030-ig szól, és az elmúlt években többször is szóba került már a távozása, ám végül mindig maradt a Santiago Bernabéuban.

A 26 éves kapus 2024-ben fontos szerepet játszott, amikor Thibaut Courtois sérülése miatt hosszabb időre első számú kapussá lépett elő. Akkor stabil teljesítményével egészen a Bajnokok Ligája döntőjéig segítette a csapatot, még ha végül a fináléban a belga kapus vissza is tért a gólvonal elé.

Most ismét a belga klasszis sérülése miatt kapott lehetőséget, ám ezúttal nem tudott hasonlóan meggyőző teljesítményt nyújtani. A szezon során eddig tíz mérkőzésen szerepelt a bajnokságban, a kupában és a Bajnokok Ligájában, és – a Manchester City elleni párharc manchesteri visszavágójának második félidejét leszámítva – egyszer sem tudta kapott gól nélkül lehozni a meccseit.

Bár több fontos védést is bemutatott, a klub vezetősége hosszabb ideje vizsgálja a kapuspiacot, hiszen Courtois már 33 éves, szerződése pedig 2027-ben lejár. A madridiak olyan hosszú távú utódot keresnek, aki a következő években átveheti a belga helyét – és a jelek szerint erre a szerepre nem Lunyint tartják a legalkalmasabbnak.

Amennyiben a sajtóhírek igazak, úgy nyáron vélhetően teljesen új csapatot kell majd építeni Madridban, ami annak tükrében nem meglepő, hogy a klub sorozatban a második idényében maradhat trófea nélkül, amire a 2008/2009-es és a 2009/2010-es idény óta nem volt példa. A királyiaknak már csak matematikai esélyük maradt a bajnoki címre, miután pénteken csalódást keltő, 1-1-es döntetlent játszottak a Betis otthonában, a találkozó után pedig Álvaro Arbeloa vezetőedző, valamint a klub saját TV-csatornája is frontális támadást indított a játékvezető ellen.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.