A Real Madrid TV frontális támadást indított a bírók ellen a Betis elleni döntetlen után

Nem csitulnak a kedélyek a Betis - Real Madrid döntetlennel végződő bajnokija után, ugyanis a blancók vezetőedzője, Álvaro Arbeloa után a Real Madrid hivatalos csatornája, az RMTV is beleszállt a játékvezetésbe.

A legnagyobb felháborodást a hazaiak játékosának, Ricardo Rodrígueznek kezesése váltota ki. A televíziós ismétlések megmutatták, a védő karja el volt tartva testétől Brahim Díaz lövésénél, ám Soto Grado nem ítélt tizenegyest, és a VAR-szobában ülő González Fuertes sem avatkozott közbe.

”Nincs mese, a kezezés kristálytiszta, a karja el van tartva a testétől. Ez egyértelmű tizenegyes!” - fakadt ki a klub televíziójának kommentátora. “Vajon a bírók miatt nem nyert a Real Madrid? Nem biztos, hogy ezt így ki lehet mondani. De azt igen, hogy ez egy nettó tizenegyes, nincs helye értelmezésnek. A VAR-nak kutya kötelessége lett volna közbeavatkozni” - tette hozzá a kommentátor.

Bosszú áll a háttérben?

A legkeményebb szavakat a csatorna ismert arca, José Antonio Luque fogalmazta meg, aki sajátos elmélettel állt elő az eset kapcsán:

”Egy ével ezelőtt González Fuertes arra figyelmeztetett, hogy lépéseket fognak tenni ellenünk. Milyen lépéseket? Nem mentek bíróságra, nincsenek feljelentések. Semmit sem tettek, mert valójában ez az ő módszerük: látják ezt a szituációt, és egyszerűen nem fújják be”.

A Real Madrid hivatalosan nem kommentálta a televíziójuk adását, de egyértelmű, hogy a klubházban és a szurkolók körében is pattanásig feszült a helyzet a spanyol játékvezetéssel kapcsolatban.

Forrás: Marca

