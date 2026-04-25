“Nem értenek a focihoz” - Arbeloa kőkeményen beleszállt a bírókba az újabb pontvesztés után

A forduló előtt is csak a legelvakultabb Real Madrid-szurkolókban merülhetett fel, hogy csapatuk képes ledolgozni kilenc pontos hátrányát a Barcelonával szemben hat találkozóval a bajnokság vége előtt, a Betis elleni 1-1 után már tényleg csak a csodában bízhatnak a spanyol fővárosban.

Álvaro Arbeloa szerint azonban csapata ismét a játékvezetők áldozatává vált péntek este. A spanyol szakember két esetet emelt ki, amelyek szerinte alapjaiban befolyásolták a mérkőzés végkimenetelét. Az első félidőben Ricardo Rodríguez kezezését reklamálta Brahim Díaz lövésénél:

Egyértelmű tizenegyes volt, kinyújtott kézzel ért bele Brahim lövésébe. Nincs ezen mit ragozni, kristálytiszta eset, ami lezárhatta volna a meccset”.

A leghevesebb indulatokat azonban a mérkőzés utolsó perceiben történt eset váltotta ki, amikor Ferland Mandy esett el saját tizenhatosán belül, amiből végül megszerezte a Betis az egyenlítő találatot:

Számomra ez teljesen egyértelmű. Nem kell sok hozzá, hogy egy ilyen helyzetben, ahol a testedet használod, elveszítsd az egyensúlyod. De ahhoz, hogy ezt valaki megértse, alapvető futballtudásra van szükség. És nekünk itt van egy hatalmas problémánk: akik a döntéseket hozzák, semmit sem értenek a focihoz. Ez egy újabb csalódás, mint már oly sokszor. Mendy megnyerte a pozíciót, ez teljesen alapvető dolog”.

A Real Madrid ezzel a döntetlennel nyolc pontra faragta hátrányát az éllovas Barcelonával szemben, így a katalánok szombat délután 11 egységgel léphetnek meg ősi riválisukkal szemben öt fordulóval a La Liga vége előtt.

Forrás: Diario AS

