Sneijder szerint Mourinho lenne a legalkalmasabb a Real Madrid kispadjára

Ahogy a Real Madrid kispadja körül egyre több név merül fel, Wesley Sneijder egyértelműen a korábbi edzőjét, José Mourinhót nevezte meg a „tökéletes” jelöltnek. A holland világbajnoki ezüstérmes korábbi sztár, aki Mourinhóval triplázott az Internél, úgy véli, a portugál egyik legfontosabb képessége az öltöző menedzselése.

„Csak egy évet töltöttem vele, de az alatt az év alatt hihetetlen tapasztalatokat szereztem ettől az embertől” – kezdte Sneijder. „A csapatirányítás a fő erőssége. A Real Madridnak olyan szakemberre van szüksége, aki képes kontrollálni az elképesztő képességű, de nagyon erős személyiséggel rendelkező játékosokat. Úgy gondolom, jelenleg ő az ideális személy erre a szerepre, le kell igazolniuk. Ha aláírják vele a szerződést, az egy nagyon jó döntés lesz.”

Sneijder egy korábban soha nem hallott történettel is érzékeltette, miért is tartják Mourinhót az öltöző kezelésének mesterének. A sztori 2010-be, az Inter történelmi szezonjának végére nyúlik vissza, amikor Mario Balotelli fegyelmezetlensége átlépett egy határt:

„Négy hét volt hátra a szezonból, közvetlenül azelőtt, hogy minden trófeát megnyertünk volna. Mario Balotelli dühösen viharzott el az edzésről. Utánamentem, és mondtam neki: 'Mario, ne szúrd el ezt magadnak... már csak négy hét... mindent meg fogunk nyerni!' Azt felelte: 'Nem, én elmentem'.”

Mourinho reakciója azonban kíméletlen volt:

„José azt mondta: 'Elment? Rendben, akkor egy hatalmas problémája van. Mert meg fogjuk nyerni mind a három trófeát, én pedig meg fogom őt büntetni a Bajnokok Ligája-döntőben, meg fogjátok látni'.”

Mourinho elárulta Sneijdernek a tervet: a döntőben szinte az egész második félidőben melegíttetni fogja Balotellit, majd az utolsó percben, amikor már mindenki azt hiszi, ő áll be, egy másik cserét fog végrehajtani. Materazzit már a meccs előtt beavatta a tervbe.

„A 92. percben jártunk. És pontosan megcsinálta! Balotellit ott hagyta az oldalvonal mellett, és Materazzit küldte be helyette”

– emlékezett vissza Sneijder a 2010-es BL-finálé fegyelmezési akciójára, ahol végül az Inter 2-0-ra győzött a Bayern München ellen a Santiago Bérnabeu Stadionban.

Forrás: GOAL

