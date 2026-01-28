Az elnöki ultimátum

Xabi Alonso menesztését követően felfordult a madridi öltöző. A bizonytalan hetekben Pérez nem a teljes keret előtt tartott beszédet, hanem egyesével hívatta be irodájába azt az öt játékost, akiknek a hozzáállása szerinte kulcsfontosságú a sikeres edzőváltáshoz. A találkozók sorát Jude Bellingham, a Real középpályájának vezére nyitotta. Az elnök világossá tette az angol középpályás számára, hogy a klub többet vár tőle, és több alázatot vár tőle a pályán és azon kívül is.

Hasonló privát szeánszon vehetett részt a két feltörekvő csillag, Arda Güler és Franco Mastantuono is, akik kifejezetten sokat profitálhattak Xabi Alonso edzői munkájából. A menesztése okozta csalódás után Pérez egyfajta atyai, szigorú mentorálással rázta fel őket. Az eredmény látványos volt, ahogy arról korábban beszámoltunk, a Monaco elleni 6-1-es gálán már egy teljesen más mentalitású Madrid futott ki a gyepre.

Federico Valverde és Eduardo Camavinga korábban nyilvánosan is jelezték elégedetlenségüket, amikor a sérülések miatt a védelem szélein kellett szerepelniük. Pérez velük szemben sem ismert kegyelmet, és közölte a párossal, hogy az egyéni érdekek nem írhatják felül a csapat szükségleteit.

Miért kellett a váltás? Az Alonso-korszak öröksége

Pérez beavatkozása rávilágított arra, mennyire megromlott a légkör a La Fabricában az év elején. Ahogy azt részletes elemzésünkben korábban kifejtettük, Xabi Alonso bukását nemcsak az eredmények, hanem a sztárok (főként Vinícius) kezelésének nehézségei okozták. Vinícius helyzete Arbeola keze alatt javult ugyan, de a szurkolók még mindig nem bocsátották meg neki az idei szezonban mutatott viselkedését. És továbbra is a levegőben lóg, hogy vajon marad-e jövőre is a Madridnál.

„Alonso elfelejtette 'pátyolgatni' az egókat, ami Madridban alapfeltétel" – vélekedett a helyzetről a klub korábbi ikonja, Gareth Bale.

Arbeloa és az elnöki hátszél

Míg Arbeloa taktikailag egyszerűsítette a játékot és visszaadta a szabadságot a kreatív játékosoknak, Pérez a piszkos munkát végezte el a háttérben. Az elnök tekintélye megteremtette azt a fegyelmet, amiben az új edző már csak a futballra koncentrálhatott. Pérez számára egyébként személyes ügy is Arbeola teljesítménye, hiszen az új edző már évek óta a Real kötelékében dolgozik, és nagyon jó viszonyt ápolnak az elnökkel.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Real Madrid kilábalt a válságból. A kérdés már csak az, hogy kitart-e a Pérez által kért fegyelem a szezon végéig, vagy a sztárok újra elégedetlenkedni fognak, ha jönnek az első pofonok?

